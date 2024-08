Médaillé à 13 ans ou à 72 ans, 28 distinctions pour un athlète... Ces sportifs qui ont marqué l'histoire des JO

Tous les quatre ans, les Jeux olympiques réunissent les plus grands athlètes du monde pour le même objectif : celui d'être champion olympique. La consécration d'une vie de sportif pour certains, le début d'une grande histoire pour d'autres. Michael Phelps, Léon Marchand, Katie Ledecky, Oscar Swahn sont quelques-uns des sportifs qui ont marqué de leur empreinte l'histoire des Jeux olympiques modernes.

Michael Phelps, le plus grand de tous

Si durant les Jeux de Paris 2024, Léon Marchand a remporté quatre médailles d'or, dont deux en deux heures, il est un record qui lui sera difficile de battre : celui des 28 médailles olympiques de Michael Phelps. Le nageur américain a remporté au cours de sa carrière 23 médailles d'or, trois en argent et deux en bronze en quatre olympiades. Son histoire olympique débute aux JO d'Athènes, en 2004, durant lesquels il remporte six titres olympiques et deux médailles de bronze. Il n'a que 19 ans à ce moment-là et sa performance est déjà extraordinaire.

Mais en 2008, Michael Phelps touche la perfection du bout des doigts en remportant huit médailles d'or sur neuf possibles et améliore les records de sept de ces épreuves. Quatre ans plus tard, à Londres, il conserve ses titres sur 100m papillon, 200m quatre nages, quatre fois 200m nage libre et sur le quatre fois 100m quatre nages. À la suite de ces JO, il devient le sportif le plus titré de l'histoire des Jeux et il décide de se retirer des bassins.

>> À ÉCOUTER - Michael Phelps, le géant des bassins

Mais cette retraite sera de courte durée pour l'Américain. Il signe son retour en 2015 sur le circuit mondial et est bien présent aux Jeux de Rio en 2016. Des Jeux durant lesquels il améliorera son record en ramenant cinq nouveaux titres olympiques. À l'âge de 31 ans, Michael Phelps s'éloigne définitivement des bassins comme le plus grand olympien de l'histoire et le recordman du nombre de médailles olympiques.

Larissa Latynina et Katie Ledecky, les femmes les plus titrées

Mais avant ce spectaculaire record de Michael Phelps, le sportif le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques était... une femme. Pendant près de 50 ans, la soviétique Larissa Latynina a été l'athlète la plus titrée de l'histoire des Jeux olympiques. Entre 1956 et 1964, elle remporte 18 médailles olympiques dans les épreuves de gymnastique, dont neuf médailles d'or, cinq d'argent et quatre de bronze. Elle est également l’une des trois femmes à avoir réussi l'exploit de conserver le même titre sur trois olympiades successives. Mais lors des Jeux olympiques 2024, une femme est venue égaler la légende soviétique : Katie Ledecky. La nageuse américaine a remporté à Paris le neuvième titre olympique de sa carrière, égalant le record de Larissa Latynina.

Si vous ne connaissez pas Katie Ledecky, voici un aperçu de son palmarès hors normes : en plus de ces neuf médailles d’or, elle a remporté trois médailles d'argent et une en bronze, 21 titres de championnes du monde, détentrice des 29 meilleurs chronos de l'histoire du 800m et des 19 meilleurs chronos sur 1.500 mètres. En remportant le titre sur le 800m à Paris, elle est devenue, à 27 ans, la première femme de l'histoire à gagner la même épreuve individuelle quatre fois d'affilée.

800m intenses !

Katie Ledecky égale le record de médailles d'or obtenue par une athlète aux Jeux Olympiques en remportant le 800m nage libre !

-

Intense 800m!

Katie Ledecky equals the record for most gold medals won by a female athlete at the Olympic Games by winning the 800m… pic.twitter.com/VZxRKnlbT0 — Paris 2024 (@Paris2024) August 3, 2024

La nageuse américaine ne compte d'ailleurs pas en rester là. Elle est bien décidée à être présente dans les bassins lors des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, à domicile, pour inscrire un peu plus son nom dans l'histoire du sport et des Jeux olympiques.

13 ans et championne olympique

Contrairement à certaines compétitions, il n'y a pas de limitation d'âge pour participer aux épreuves des Jeux olympiques. La charte olympique précise qu'il "ne peut y avoir pour les concurrents aux Jeux olympiques aucune limite d'âge autre que celles stipulées dans les règles de la compétition d'une FI (Fédération internationale) telles qu'approuvées par la commission exécutive du CIO (comité international olympique)". Cette année, la plus jeune athlète a 11 ans, il s'agit de la Chinoise, Zheng Haohao, qui participe à la compétition de skateboard. Quand la plus âgée est la cavalière Australienne Mary Hanna qui a 69 ans.

Answer: Marjorie Gestring is the youngest Team USA gold medalist at 13 years and 268 days old. Gestring competed in the 1936 Berlin Games and won gold in springboard diving.#OlympicParalympicDay trivia, presented by @Toyota. https://t.co/NYr7e7IQtApic.twitter.com/wCtTVgnGO2 — Team USA (@TeamUSA) June 23, 2021

Katie Ledecky était devenue championne olympique sur le 800m à 15 ans lors des JO de Londres en 2012. Une performance XXL, mais qui ne constitue pas un record. Ce dernier appartient à l'Américaine Marjorie Gestring, médaillée d’or dans l’épreuve de plongeon lors des Jeux olympiques de Berlin en 1936. Elle avait 13 ans et 268 jours. Pour ce qui est du plus jeune médaillé olympique officiellement reconnu par le CIO, il s'agit du gymnaste grec Dimitrios Loundras qui a décroché la médaille de bronze lors des premiers JO de l'ère moderne, à Athènes, en 1896, dans l'épreuve par équipe de gymnastique. Il n'avait que 10 ans et 218 jours.

Oscar Swahn, le plus vieux médaillé olympique de l'histoire

Alors que certains remportent des médailles avant la vingtaine, d'autres en décrochent après la soixantaine. C'est le cas du Suédois Oscar Swahn qui est devenu champion olympique de tir au cerf courant, coup simple lors des Jeux olympiques de 1908 à Londres, il avait 60 ans. Épreuve qu'il remporte également en équipe cette même année. Il repart de Londres avec également une médaille de bronze.

Quatre ans plus tard, à Stockholm, il conserve le titre par équipe du tir au cerf courant coup simple. Ce qui fait de lui, à 64 ans et 280 jours, le plus vieux champion olympique de l'histoire. Lors de ces JO à domicile, il remporte aussi le bronze dans le tir, coup double. En 1920, à Anvers, il devient le plus vieux médaillé olympique en obtenant l'argent dans le tir au cerf courant coup double à l'âge... de 72 ans.

Remporter le titre lors de cinq olympiades consécutives

Les Jeux olympiques de Paris 2024 resteront dans l’histoire pour la grandeur de l’événement, la performance de la délégation français, mais également pour celle du lutteur Cubain Mijain Lopez. En battant Yasmani Acosta en finale des -130kg en lutte gréco-romaine, Mijain Lopez, 41 ans, est devenu le premier athlète de l’histoire a remporté la même épreuve cinq fois de suite. Après un quatrième titre à Tokyo, en 2021, le Cubain n’était plus apparu en compétition officielle et en quelques mois il est revenu à son poids de forme pour écrire un peu plus sa légende.

D'Athènes, en 2004, à Paris, en 2024, c'est 22 victoires et une défaite. Pour son dernier combat, Mijain Lopez a retiré ces chaussures pour les placer au centre du tapis, un geste symbolique qui marque la fin d'une carrière d'un des Dieux de l'Olympisme moderne.