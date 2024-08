EN DIRECT - JO 2024 : Camille Jedrzejewski remporte l'argent au tir au pistolet à 25 mètres

Au lendemain des performances hors normes des "rois" Teddy Riner et Léon Marchand, les sabreuses vont s'efforcer d'entretenir la dynamique française : elles sont les immenses favorites pour le titre par équipes samedi aux JO-2024, où la nageuse américaine Katie Ledecky pourrait écrire une page de l'histoire olympique. Conduites par Manon Apithy-Brunet et Sara Balzer, les escrimeuses pourraient apporter un nouveau podium à la délégation française qui attaque cette nouvelle journée des JO avec 36 médailles, dont 11 en or.

Il y aura également du cyclisme aujourd'hui. Sur un parcours de 273 km qui se termine à Paris en passant par la butte Montmartre, Julian Alaphilippe, revenu en ferme, dispose d'une "occasion unique" de frapper un nouveau grand coup après des années au purgatoire. Maxime Grousset cherchera à remporter l'or sur le 100m papillon.

Les informations à retenir : Camille Jedrzejewski remporte l'argent au tir au pistolet à 25 mètres, 37e médaille française

Les sabreuses françaises en quête du titre olympique

Maxime Grousset, grande chance de médaille au 100m papillon

Finales des tournois masculin et féminin de tennis à Roland-Garros

Julian Alaphilippe cherchera à décrocher l'or sur l'épreuve de cyclisme sur route

Teddy Rinner envoie la France en demi-finales du tournoi par équipes mixtes des JO

Teddy Riner a apporté samedi le point décisif à la France, championne olympique en titre, pour l'envoyer en demi-finale du tournoi par équipes mixtes des JO de Paris. La France s'impose 4 victoires à 1 contre la Corée du Sud, grâce à des victoires de Joan-Benjamin Gaba (-73 kg), Maxime-Gaël Ngayap (-90), Romane Dicko (+70 kg) et donc Terry Riner, titré la veille chez les lourds. Seule Marie-Eve Gahié (-70 kg) a perdu son combat.

Béryl Gastaldello en demi-finale du 50 m nage libre, pas Hénique

Béryl Gastaldello s'est qualifiée samedi pour les demi-finales du 50 m nage libre des JO de Paris, alors que Mélanie Hénique a été éliminée en séries. La nageuse de 29 ans a signé le 10e chrono, en 24 sec 60, de séries dominées par la légende suédoise Sarah Sjöström (23 sec 85), titrée mercredi sur 100 m nage libre après avoir décidé à la dernière minute d'y participer. Mélanie Hénique, triple médaillée mondiale du 50 m papillon (distance non olympique), a elle parcouru l'aller simple en 25 sec 05, 22e chrono, insuffisant pour poursuivre la compétition.

La Française Camille Jedrzejewski remporte l'argent au tir au pistolet à 25 mètres

Camille Jedrzejewski a offert à la France sa première médaille des Jeux olympiques 2024 au tir en finissant deuxième de la finale du tir au pistolet à 25 mètres féminin, samedi à Châteauroux. À 22 ans, la Française s'est inclinée dans un tir de départage face à la Coréenne du sud Yang Jiin, alors qu'elles étaient à égalité 37-37 après 10 séries de cinq tirs, la Hongroise Veronika Major complétant le podium.

La France qualifiée pour les quarts par équipes

L'équipe de France de judo, championne olympique en titre, s'est qualifiée samedi pour les quarts de finale du tournoi par équipes mixtes des JO de Paris en battant Israël sur le score de 4 victoires à 0. Comme un symbole, c'est Sarah-Léonie Cysique (-57 kg), qui avait donné le point victorieux en finale contre le Japon en 2021, qui a disputé le premier combat. Menée d'un waza-ari, elle a renversé le score et gagné d'un ippon spectaculaire. Joan-Benjamin Gaba (-73 kg), Marie-Eve Gahié (-70 kg) et Maxime-Gaël Ngayap Hambou (-90 kg) ont ensuite dominé leurs adversaires respectifs.

Les lourds Teddy Riner, titré la veille en +100 kg, et Romane Dicko n'ont même pas eu à combattre.