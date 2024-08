JO-Paris 2024 : «Nous sommes très satisfaits de nos Jeux», affirme David Lappartient

La France a, pour le moment, remporté 63 médailles, grâce à l'argent pour Élodie Clouvel en pentathlon moderne ce dimanche. Une 64e est assurée pour la délégation tricolore grâce aux basketteuses françaises qui affrontent dans l'après-midi les États-Unis. 64 médailles, c'est du jamais vu dans l'histoire des Jeux olympiques modernes pour la France.

"On est conforme à nos ambitions"

Le précédent record était de 43 médailles, à Pékin, en 2008. Ça fait donc plus de 20 médailles, ce qui est une performance incroyable. Ce qui permet à la France d'être cinquième au tableau des Nations, l'objectif affiché par le président de la République, Emmanuel Macron. D'où la satisfaction de David Lappartient, président du Comité national olympique.

"On est conforme à nos ambitions. On voulait être dans les cinq premières Nations au tableau des médailles, nous sommes cinquièmes au matin de la dernière journée. On aura, on l'espère, l'or, notamment au basket féminin. Les Français ont performé, il y avait un enthousiasme dans les stades. Donc, oui, nous sommes très satisfaits de nos Jeux olympiques".

Depuis ce samedi, la France a également battu son record de médailles d'or grâce au titre olympique d'Althéa Laurin en taekwondo, ce qui porte le nombre de médailles d'or à 16, soit une de plus que le record d'Atlanta en 1996. Mais ça reste assez peu à côté des autres nations du Top 5. L'équipe de France présente beaucoup de médailles, mais assez peu en or, pourtant, c'est ce qui compte pour le classement. C'est une des premières pistes d'amélioration pour rivaliser avec le Japon, l'Australie ou encore la Corée du Sud.

Faire sauter les dernières barrières psychologiques qui permettent de remporter des finales et de transformer l'argent en or et viser encore plus haut à Los Angeles, dans quatre ans.