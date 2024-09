Fréquentation en hausse, ferveur populaire... Tony Estanguet dresse le bilan des Jeux de Paris 2024

Plus de 12 millions de billets ont été vendus lors des Jeux de Paris 2024. Une fréquentation record qui dépasse toutes les éditions précédentes. Mais ce que retient avant tout Tony Estanguet, c'est la ferveur qui régnait sur tous les sites olympiques, du Grand Palais avec l'escrime, en passant par le château de Versailles avec l'équitation et jusqu'à Marseille et Tahiti pour la voile et le surf.

"Je suis épaté de voir que la France est capable d'audace, de folie"

"C'est l'ambiance moi, je crois qui m'a marqué le plus. J'avais déjà vécu plusieurs olympiades, mais je n'avais jamais vu ça. Je suis épaté de voir que la France est capable d'audace, de folie, de ferveur, de passion, de générosité. C'était magique", confesse le président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques.

Grâce aux athlètes, 125 records olympiques et 222 records paralympiques ont été battus. Un bilan flatteur pour le triple champion olympique de canoë, Tony Estanguet, qui annonce vouloir se ressourcer avant de se lancer un nouveau défi. Une entrée en politique ? Ce n'est pas prévu. "Il y a d'autres moyens de servir son pays", dit-il.

Après Tony Estanguet, c'est Martin Fourcade qui pourrait prendre la tête de l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2030, qui auront lieu dans les Alpes françaises.