JO 2024 : dix millions de billets disponibles, comment faire pour acquérir des places ?

À l'été 2024, la France accueillera le plus grand événement sportif au monde, à savoir les Jeux olympiques (JO). Le Comité d’organisation de Paris 2024 a dévoilé lundi soir le calendrier de mises en vente des billets. Dix millions de billets seront disponibles pour s'offrir un moment de partage avec les athlètes, sans parler des billets prévus pour les Jeux paralympiques, 3,4 millions.

Un tirage au sort pour attribuer des créneaux d'achat

Une chose est sûre : Paris voit grand. "Globalement, la Coupe du monde de football, c'est 3,4 millions de billets, la Coupe du monde de rugby et le championnat d'Europe de foot, c'est 2,5 millions de billets. Pour autant, il y a en général une demande encore plus forte que ce qu'on peut offrir aux gens", souligne Michaël Aloïsio, directeur de cabinet du Comité d'organisation.

La question sous-jacente : comment faire pour acquérir les places ? Un système de tirage au sort sera mis sur pied. Les inscriptions commenceront dès la fin de cette année avec tout d’abord des packs de billets. Les gagnants du tirage seront avertis par mail et disposeront d’un créneau de plusieurs heures en février 2023 pour acheter les packs encore disponibles qui les intéressent.

Des tarifs abordables

Au printemps 2023, un second tirage au sort aura lieu pour la billetterie à l’unité. Et fin 2023, les dernières places pour les JO seront mises en vente sur le site.

Le Comité d’organisation a voulu des tarifs abordables puisqu’un million de places, Quel que soit le sport, seront proposées à 24 euros. Pour les Jeux paralympiques, dont la billetterie sera lancée dans 1 an et demi, le prix d’appel sera encore plus accessible : 15 euros.