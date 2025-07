«J’en ai fait ma deuxième peau» : recordman du maillot à pois sur le Tour de France, Richard Virenque se rappelle du sentiment de "panache" donné au public

Alors que les coureurs vont s'élancer à Lille pour le grand départ du Tour de France 2025, cette édition marque le 50e anniversaire du célèbre maillot à pois du meilleur grimpeur. Invité d'Europe 1 Midi Week-end, le coureur français Richard Virenque, qui a ramené sept fois la tunique à Paris, est heureux de commémorer cette date.

L'édition 2025 du Tour de France célèbre un anniversaire : celui du maillot à pois du meilleur grimpeur. Cela fait 50 ans que le cycliste le plus valeureux en montagne porte un maillot distinctif. Les coureurs français ont souvent brillé dans l'exercice.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mais aucun n'est arrivé à la cheville de Richard Virenque, qui a remporté ce classement à sept reprises, de 1994 à 1997, puis en 1999, 2003 et 2004. Il est encore aujourd'hui le cycliste ayant remporté le plus de fois ce maillot à pois. Invité d'Europe 1 Midi Week-end, l'homme de 55 ans est revenu sur ses fabuleuses années.

"Le public adore ça"

"Ce maillot représente la combativité, le dépassement de soi, le panache et le public adore ça. C'était ma façon de courir et j'ai eu la chance, on va dire la conviction, d'aller le chercher à plusieurs reprises. J'aimais démarrer de loin et aller faire de grandes chevauchées avec la communion de ce public qui adorait ces exploits. Et j'en ai fait ma deuxième peau", raconte l'ancien coureur de Festina et Quick-Step.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Parmi ses souvenirs les plus marquants, celui qu'on surnomme "Richard cœur de lion" se rappelle de son premier Tour, en 1992. "J'ai eu la chance de le porter, même si je suis arrivé 2e au classement derrière Claudio Chiappucci. J'étais vraiment marqué par ce maillot", se remémore-t-il.

"Le meilleur souvenir, c'était lors de mon dernier Tour de France, en 2004, quand je fais le septième maillot à pois. C'était la conclusion d'une carrière, 10 ans après avoir pris le premier, je le gagne pour le record. Pour moi, ça a une saveur de devoir accompli et de pouvoir partir en paix par rapport à la carrière que j'ai vécue et qui a été mouvementée", déclare-t-il. En effet, Richard Virenque a été impliqué dans l'affaire de dopage dans l'équipe Festina, mais a toujours nié s'être dopé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le spécialiste de la montagne s'impatience d'observer le peloton à partir de la deuxième semaine. "La montagne n'arrive qu'à partir de la 10e étape, alors il faudra patienter pour voir les favoris", a-t-il conclu.