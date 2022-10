«Je vis pour Saint-Étienne» : les supporters pressés de retrouver leurs joueurs au stade Geoffroy-Guichard

Au programme de la 10e journée de Ligue 2 ce samedi après-midi, Saint-Étienne reçoit Grenoble. Et cette fois, les Verts vont pouvoir à nouveau compter sur leurs supporters au stade Geoffroy-Guichard. Le club vient en effet de jouer quatre matches sans public, à huis clos, à la suite des débordements survenus le 29 mai dernier, au soir de la relégation du club en Ligue 2. L'ASSE avait également reçu une pénalité de 3 points.

Le club, qui n'est aujourd'hui pas très bien classé, montre des signes encourageants. Et une chose est sûre : à 15 heures, le Chaudron devrait bouillir à nouveau.

20.000 personnes attendues

Le public devrait venir en nombre ce samedi après-midi à Geoffroy-Guichard. On annonce une affluence de plus de 20.000 personnes pour ces retrouvailles entre les Verts et leurs supporters. Des supporters privés de matches depuis le début de la saison à cause de la suspension infligée par la Ligue de football. Du coup, revenir enfin au stade, c'est le bonheur pour les fans.

"J'ai vraiment hâte, comme si c'était ma première fois. Il manque une partie de moi-même, on va dire. Je vis pour Saint-Étienne, on a le sang vert, on n'attend que ça", témoigne un supporter. "Ça fait du bien. J'espère que ça se passera bien et que les supporters se tiendront correctement quand même et qu'il y aura la victoire au bout", confie supportrice.

"C'est une date que j'avais cochée depuis longtemps"

"C'est une date que j'avais cochée depuis longtemps. J'étais là pour le dernier match. Je suis très heureux de retourner au stade, même si c'est en seconde division. Je ne m'imagine pas du tout que ça se passe mal, je pense qu'on repart sur de nouvelles bases. On a une nouvelle équipe et on est forcément avec le groupe. On est à fond avec eux", sourit-il.

Des supporters qui veulent que leurs joueurs donnent tout, dès le début du match. Une pression que la nouvelle recrue, le milieu de terrain Victor Lobry juge très positive. "Forcément, quand on signe ici, on regarde quand est-ce que les supporteurs vont revenir... Donc ça fait un moment qu'on y pense. On aurait aimé être un peu mieux classés aussi pour les accueillir mais bon, ça peut être qu'un soutien je pense, ça peut que nous pousser", affirme-t-il.

Un soutien dont les Verts auront bien besoin pour obtenir la victoire, eux qui sont 18e au classement, toujours, après neuf journées, en position de relégable.