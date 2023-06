«Je n'aimais pas du tout cette vie», Yannick Noah évoque sa notoriété après sa victoire à Roland-Garros

Et la vie toute entière de Yannick Noah bascula. Ce 5 juin 1983, jour de consécration pour le Franco-camerounais, vainqueur de Mats Wilander en finale de Roland-Garros, a marqué le début d'une nouvelle ère pour l'ancien champion. Celle de la pression médiatique, des attentes nouvelles, des critiques également. Au micro de Jacques Vendroux, dans un podcast inédit, l'intéressé revient sur cette gestion délicate de la notoriété, accompagnée d'un désir de reléguer le tennis au second plan.

Car cette épopée rêvée sur la terre battue parisienne a sonné comme un accomplissement pour Yannick Noah. La fin du livre, en quelques sortes. "Quand j'ai gagné, c'était compliqué après parce que je n'avais plus de rêve. Je n'avais plus ce petit truc en plus. En 1983 il aurait pu manquer quelque chose. Mais il n'a rien manqué, il y avait tout", révèle-t-il. Tout ce dont il avait imaginé réussir en tant que joueur de tennis professionnel. Remporter un deuxième trophée à Roland-Garros ? Triompher ailleurs ? "Je n'en ai pas rêvé", confie Noah.

"Cette notoriété, c'était un truc complètement abstrait et superficiel"

Mais pendant ce temps-là, les attentes grandissent autour de la nouvelle coqueluche du tennis tricolore. La pression s'intensifie et Yannick Noah ne mâche pas ses mots à l'adresse de la sphère médiatique. "Je vois des journalistes qui disent 'maintenant, il faut confirmer'... Mais d'où tu sors ce mot abruti ? Confirmer quoi ?" Les premières critiques fusent mais sa côte d'amour ne faiblit pas. Suffisant pour réenclencher la machine ? Pas exactement. "Aller t'entraîner pendant des mois avec des gens qui te félicitent, ce n'est pas facile. Il faut être accompagné par quelqu'un qui te donne les codes. Nous, on n'avait pas les codes, on découvrait tout ça".

Une notoriété nouvelle après laquelle Yannick Noah n'a jamais couru. "Moi, je viens d'un petit village du Cameroun où je n'avais pas de quoi me payer ma première raquette. On dit toujours 'n'oublie pas d'où tu viens'. Et moi je n'arrivais pas à l'oublier. C'est pour ça que j'ai toujours pris tout ça comme un cadeau et cette notoriété, pour moi, c'était un truc complètement abstrait et superficiel. Je n'aimais pas du tout cette vie, ça n'avait pas de sens".

"Le tennis ? Oui, mais c'est secondaire"

Hors de question que la petite balle jaune ne constitue l'alpha et l'oméga de sa vie. "À ce moment-là, le gamin de 23 ans que j'étais s'est dit 'en fait ce que je veux maintenant, c'est une famille'. Je veux des gosses. Le tennis ? Oui mais c'est secondaire. Le tennis est devenu secondaire dans ma vie", reconnaît-il. Yannick Noah fait alors la rencontre de sa future épouse, Cécilia, et donnera naissance à son fils Joakim, devenu une star du basket, et à sa fille Yéléna. Heureux dans sa vie, Yannick Noah devient également moins mordant raquette en main. "J'avais tout ce qu'il me fallait mais forcément, le guerrier intérieur sur le court était un peu plus soft. Il était plus sensible (...). Je n'étais plus du tout dans la survie".

Après ce titre à Roland-Garros, Yannick Noah empoche tout de même huit autres trophées et atteint le dernier carré de l'Open d'Australie 1990. Sur l'ocre parisienne, Mats Wilander prendra sa revanche dès l'année suivante, en quart de finale, et le battra à nouveau, au même stade de la compétition, en 1987.