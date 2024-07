«Je n'ai jamais connu ce genre de pression» : le nageur star Léon Marchand, dans le grand bain des Jeux à Paris

C’est l’un des Français les plus attendus des Jeux olympiques de Paris : Léon Marchand débute son incroyable quête ce dimanche soir ! Le jeune nageur de 22 ans vise quatre médailles d’or durant ces Jeux, du jamais vu pour un athlète français. Et ça commence avec le 400 mètres, quatre nages : sa spécialité.

"Être attendu, ce n'est pas facile"

C’est sur cette distance que Léon Marchand a battu le record du monde du grand Michael Phelps, l’an dernier aux championnats du monde. Depuis il est le meilleur nageur du monde… À chaque sortie, il est épié, poursuivi par des dizaines de caméra. Un statut pas facile à assumer malgré ses larges épaules.

"Je n'ai jamais connu ce genre de pression, surtout du haut de mes 22 ans. Les Jeux à la maison, être attendu, ce n'est pas facile. Je pense que j'arrive à bien gérer pour le moment et je vais essayer d'avoir les yeux grands ouverts, de profiter un maximum de ce qui va se passer dans les prochains jours", confie le nageur star au micro d'Europe 1.

Frapper un grand coup

Profitez notamment de la Paris Défense Arena, transformée en piscine géante avec ses 17.000 spectateurs. Pour gérer tout ça, le Toulousain peut compter sur les conseils du grand frère de l’équipe de France, Florent Manaudou. "Je ne suis pas non plus son coach et je n'ai pas la science infuse, donc je ne peux que lui partager de petites choses que j'ai vécues aux Jeux. C'est vrai que Léon n'a pas vécu les Jeux avec du public. Il a vécu les Jeux à Tokyo, il n'y avait personne. On était loin de la France. Là, il est beaucoup plus attendu", analyse-t-il.

"Il est vraiment chill. Je le trouve assez assez cool. On a partagé à l'entraînement ensemble et il est très bien", complète le nageur. De bonnes sensations confirmées par l’intéressé, qui pourrait frapper un grand coup ce dimanche soir avec un premier titre et pourquoi par un nouveau record du monde.