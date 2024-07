JO Paris 2024 : le premier entraînement de triathlon annulé, l'eau de la Seine est polluée

Les pluies tombées vendredi et samedi sur Paris ont souillé la Seine pour les heures suivantes, contraignant les organisateurs à annuler l'entraînement de triathlon prévu dimanche matin dans le fleuve, mais ceux-ci restent "confiants" sur la tenue des épreuves mardi et mercredi.

Le triathlon est la première épreuve olympique qui doit se tenir dans la Seine, avant la natation en eau libre la deuxième semaine des JO de Paris. Dans la nuit de samedi à dimanche, le comité d'organisation des JO, la fédération internationale de triathlon, ainsi que les autorités locales, ont pris la "décision commune d'annuler la partie natation de la familiarisation triathlon" prévue dimanche, car les "niveaux d'eau ne présentent pas les garanties suffisantes", ont-ils indiqué dans un communiqué.

Samedi après-midi, les organisateurs avaient déjà prévenu que le déluge de la veille, quelque 16 mm d'eau, était susceptible de dégrader la qualité de l'eau.

"Santé des athlètes"

Ils n'ont pas précisé dimanche le taux des bactéries E.Coli et entérocoques qui doivent être en deçà d'un certain seuil, mais ont mis en avant "la priorité de la santé des athlètes". Avant de nager mardi et mercredi, les triathlètes ont en effet la possibilité de se "familiariser" avec le fleuve même si certains décident de continuer de s'entraîner en piscine, notamment dans la mythique piscine George Vallerey dans l'est de Paris où nageaient déjà les sportifs des JO de 1924.

"Les épreuves de course à pied et de cyclisme" pour l'entraînement de dimanche matin "se dérouleront comme prévu", ont précisé les organisateurs. Dix jours après le bain de la maire de Paris Anne Hidalgo, qui a promis aux Parisiens qu'ils pourraient se baigner dans le fleuve l'été prochain, les triathlètes eux ne pourront pas tester la Seine dimanche matin.

En raison de pluies importantes, l'eau de la Seine avait été de mauvaise qualité une grande partie du mois de juin, ne permettant pas de se baigner. En revanche, les analyses de la qualité de l'eau étaient récemment dans les normes sanitaires six jours sur sept du 17 au 23 juillet.

"Compte tenu des prévisions météorologiques pour les prochaines 48 heures, Paris 2024 et World Triathlon sont confiants dans le fait que la qualité de l'eau reviendra en dessous des limites avant le début des compétitions de triathlon le 30 juillet", ont-ils assuré.

Le soleil devait revenir ce dimanche sur la capitale française. Samedi, un responsable de l'équipe américaine de triathlon affichait sa confiance: "nous avons vraiment une bonne chance de faire le triathlon complet", a ainsi estimé le responsable de la haute performance de l'équipe américaine de triathlon, Scott Schnitzspahn. "Avec un suivi étroit et en regardant comment le système (de récupération des eaux de pluie déployé, ndlr) répond aux chutes de pluie, nous avons vraiment une bonne chance de faire le triathlon complet", a-t-il ajouté.

Etat et collectivités franciliennes ont injecté 1,4 milliard d'euros depuis 2016 pour rendre baignables la Seine et son principal affluent, la Marne. Modernisation des stations d'épuration, raccordement des péniches au tout-à-l'égout, ramassage des déchets plastiques... Le plan a aussi accouché de cinq ouvrages majeurs, dont un bassin de rétention des eaux pluviales et usées près de la gare d'Austerlitz, véritable cathédrale souterraine creusée en plein centre de Paris.