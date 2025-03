Le parquet requiert le renvoi devant la cour criminelle de Yannick Agnel, ancien champion olympique

Le parquet de Mulhouse a requis le renvoi de l'ex-nageur Yannick Agnel devant la cour criminelle, l'accusant de viol et d'agression sexuelle sur une mineure en 2016. L'enquête, débutée en 2021 après la plainte de la victime, dure depuis près de trois ans et demi. Yannick Agnel plaide une relation consentie.

Le parquet de Mulhouse a requis le renvoi devant la cour criminelle de l'ancien nageur champion olympique Yannick Agnel poursuivi pour des soupçons d’atteinte sexuelle et de viol sur une mineure de moins de 15 ans. Le parquet a requis la mise en accusation devant la cour criminelle départementale pour des faits de viols sur mineur de moins de 15 ans commis en 2016 et d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans commis la même année et sur la même victime.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le juge d’instruction doit rendre son ordonnance définitive avant la fin du mois d’avril. Il pourra soit rendre une ordonnance de non-lieu (partiel ou total) ou de renvoi devant la juridiction correctionnelle ou devant la cour criminelle. L’enquête avait débuté à l’été 2021 à la suite du dépôt de plainte de Naomé Horter, la fille de l'ancien entraîneur du nageur, Lionel Horter, et avait été confiée par le procureur de la République au service interdépartemental de la police judiciaire (SIPJ) de Mulhouse.

Elle aura duré presque 3 ans et demi. Les faits reprochés au double champion olympique français auraient été commis entre le 1er janvier 2016 et le 31 août 2016. Le nageur est soupçonné d’avoir eu une relation avec l'adolescente, également licenciée au club à l’époque, et alors qu’il était hébergé chez les parents de cette dernière.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Elle n'avait que 13 ans

Lui était âgé de 24 ans et elle n’en avait que 13. L'enquête avait débouché sur la mise en examen du nageur cinq mois plus tard, le 11 décembre 2021. Reconnaissant une liaison, Yannick Agnel a toujours plaidé une relation consentie et amoureuse, et nié l'emprise qu'il pouvait avoir sur la jeune femme de par son aura et leur différence d'âge.

La procureure de la République d’alors, Edwige Roux-Morizot, estimait que "les faits sont constitutifs de viols et d’agressions sexuelles en raison de la différence d’âge, car la justice considère qu’il y a une véritable contrainte morale". En juillet dernier, le nageur, retraité depuis 2016 et placé sous contrôle judiciaire, était revenu à Mulhouse, dans le bureau du juge d’instruction, pour une confrontation qu’il avait souhaitée, avec son accusatrice, aujourd’hui âgée de 21 ans.