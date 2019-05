Italie : l'Atalanta se qualifie pour la première fois en Ligue des champions

La saison prochaine, l'Atalanta va découvrir la Ligue des champions. À l'issue de la dernière journée de Serie A, les joueurs de Bergame se sont qualifiés dimanche pour la reine des compétitions européennes, une première dans leur histoire.

Le titre officieux de meilleur football d'Italie

Les joueurs de Gian Piero Gasperini n'ont pas cédé sous la pression et ont obtenu contre Sassuolo la victoire dont ils avaient besoin (3-1). Bergame prend donc la 3e place finale et sera l'une des surprises et des nouveautés de la prochaine C1.

Cette qualification vient récompenser l'équipe qui a joué cette saison le meilleur football d'Italie, de très loin, toujours offensif et plein d'enthousiasme. Mais l'entraîneur Gasperini et les meilleurs éléments de l'effectif seront-ils encore là la saison prochaine ?

L'Inter termine finalement 4e

L'Inter Milan se pose sans doute des questions similaires mais le club de Lombardie, lui, connaît la Ligue des champions qu'il retrouvera la saison prochaine après avoir échoué de justesse en phase de poules, cette année. Avec son effectif théoriquement bâti pour lutter pour le titre, l'Inter a finalement bataillé jusqu'au bout pour éviter la 5e place, celle des grands déçus. Dans le match à quatre qui devait désigner ce dimanche les deux équipes qui accompagneraient la Juventus (championne) et Naples (2e) en C1, les Milanais finissent finalement 4e.