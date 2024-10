«Plus que du foot» : face aux Bleus, les footballeurs israéliens veulent redonner le sourire à tout un peuple

Après avoir honoré les victimes du 7 octobre 2023 à Tel Aviv, les footballeurs israéliens ont rejoint Budapest en milieu de semaine pour affronter l'équipe de France ce jeudi soir. Les joueurs veulent avant tout donner un peu de joie à leurs supporters restés au pays, confirme le porte-parole de la fédération israélienne football, Shlomi Bazel."C'est plus que du football. On a des joueurs qui ont des amis soldats, morts au combat. Cela nous rend encore plus fiers lorsque l'hymne israélien retentit", explique-t-il avec émotion.

"Jouer devant des tribunes clairsemées, c'est vraiment un handicap"

L'hymne israélien va être joué à la Bozsik Arena, une petite enceinte de la capitale hongroise. 2.000 personnes seulement sont attendues. On sera donc loin des ambiances survoltées qui règnent d'habitude dans les stades de l'État hébreu, confirme le journaliste israélien Jonathan Serero.

"Jouer devant des tribunes clairsemées, c'est vraiment un handicap et les performances sur le terrain s'en ressentent", détaille-t-il. Comme lors des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, la délégation israélienne est encadrée par les forces de l'ordre. Un match classé à haut risque par les autorités hongroises dont le coup d'envoi sera donné à 20h45.