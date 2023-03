«Il y en a marre de cette équipe !» : à Paris, les fans du PSG abattus après l'élimination face au Bayern

Il y a encore beaucoup de déception dans les rues de Paris. Au lendemain de l'élimination du PSG par le Bayern Munich en Ligue des champions (2-0, 3-0 en score cumulé), les Parisiens rencontrés par Europe 1 ne cachent pas leur tristesse. "Je suis déprimé, j'ai envie de pleurer", confie un premier supporter. "Hier (mercredi), on a été bon mais on n'a pas assez concrétisé", affirme-t-il quelque peu dépité, remettant en cause la performance des stars du club de la capitale : "Leo Messi absent, comme d'habitude. Je ne misais que sur (Kylian) Mbappé, et finalement il a fait un match de m****... Il y en a marre de cette équipe !", lâche au micro d'Europe 1. "Vraiment, je commence à en avoir marre de supporter ce club", s'attriste ce Parisien.

Un peu plus loin, un autre fan du Paris Saint-Germain qui était devant sa télévision mercredi soir confirme cette déception. "Leur match a été catastrophique. Je ne sais même plus ce qu'on attend de Paris, déjà qu'ils (les Parisiens) restent premiers de Ligue 1, ce serait pas mal", dit-il fataliste.

"Il y a tout, mais pas de résultats"

Pour cet autre supporter, cette nouvelle élimination prématurée du PSG en Ligue des champions est "logique". "Dans le foot, on ne peut pas tricher. Quand tactiquement, il n'y a pas de continuité, c'est normal que contre le Bayern en huitième de finale, rien ne marche", analyse-t-il. "Je suis extrêmement déçu", avance un autre Parisien au micro d'Europe 1. "Je ne sais pas si l'administration qatarie peut faire plus. Il y a les joueurs, le public... Il y a tout, mais il n'y a pas de résultats. Franchement, on est vraiment dégoûtés", déplore ce supporter du PSG.

Le club va devoir se racheter dès ce week-end à Brest, pour tenter de garder son avance en tête du championnat de France.