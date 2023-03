Ligue des champions : c'était «notre maximum», regrette Kylian Mbappé, soulignant l'impuissance du PSG

Impuissant, le PSG s'arrête une nouvelle fois aux portes des quarts de finale de la Ligue des champions. Éliminés par le Bayern Munich, les Parisiens se trouvés démunis et sans solution face à des Bavarois bien organisés et présentant un système de jeu parfaitement exécuté pour faire déjouer le club de la capitale.

Après le match, la star des Bleus et du PSG Kylian Mbappé a déclaré : "Notre maximum, c'est ça", pointant du doigt l'impuissance de son équipe à l'issue des deux confrontations. "Comme je l'ai dit à ma première conférence de presse de Ligue des champions cette saison, on allait faire le maximum. Notre maximum, c'est ça, c'est la vérité", a ensuite poursuivi l'attaquant en zone mixte après le match.

>> LIRE AUSSI - Kylian Mbappé et Lionel Messi invisibles face au Bayern, le PSG sombre encore en Ligue des champions

"Déçu"

Des noms sur la feuille de match, le Paris Saint-Germain en avait pourtant. Au moins de quoi bousculer le Bayern. "Qu'est-ce qui a manqué au PSG ? Pas grand-chose quand on regarde l'état des deux équipes, ils ont un grand effectif, bâti pour gagner la Ligue des champions", a analysé Kylian Mbappé.

Les Parisiens vont devoir maintenant se remettre la tête à l'endroit. Il ne leur reste plus que le championnat de Ligue 1 à disputer, après l'autre élimination face à l'OM en Coupe de France. Kylian Mbappé l'assure, l'équipe du PSG "va se remettre en question et retourner à son quotidien, le championnat". Un dernier objectif qu'il ne faudra pas rater, au risque d'installer la crise dans un club déjà dans la tourmente. "La seule chose qui m'importe c'est cette saison, de gagner le championnat, et après on verra", a finalement conclu l'attaquant tricolore, semant le doute sur la suite de sa carrière avec le club de la capitale.