«Il y a des matchs partout» : à Roland-Garros, coup d'envoi des qualifications

Premiers échanges de balles à la Porte d’Auteuil. Le tournoi principal de Roland-Garros débute officiellement le week-end prochain mais les premières rencontres auront lieu dès ce lundi sur la terre battue parisienne. Jusqu'à vendredi, les spectateurs pourront assister aux matchs de qualifications, permettant aux joueurs mal classés de décrocher leur billet pour le prestigieux Grand Chelem tricolore.

Et si les rencontres devraient être d'un niveau très variable, elles présentent l'avantage de ne pas piller le portefeuille des visiteurs. Comptez 20 euros pour une journée complète, en plein tarif. Jeune retraité des courts, le Français Jo-Wilfried Tsonga, ancien cinquième joueur mondial, s'en fait volontiers l'ambassadeur. "J’invite tous ceux qui ne connaissent pas bien le tennis à venir voir les qualif’. En tant que non spécialistes, ils ne verront pas la différence entre un match opposant le 250e joueur mondial et le 150e et un match entre le 60e et le 20e. Ils verront la différence sur le prix du ticket mais la différence de niveau, ils ne la verront pas", assure-t-il d'une voix rieuse.

"Moins de monde dans les allées"

Ancienne vainqueur de Wimbledon et aujourd'hui consultante pour Amazon Prime Video, à l'instar de "Jo", Marion Bartoli évoque d'autres avantages. "C’est extrêmement agréable. Il y a des matchs partout. On peut se balader sur tous les courts. Et il y a un peu moins de moins de monde dans les allées".

Et parmi les participants, les spectateurs auront peut-être la chance de voir évoluer un futur champion. Lors de l'édition 2021, Carlos Alcaraz, à peine sorti de l'adolescence, s'était fait remarquer en franchissant brillamment les qualifications. Deux ans plus tard, l'Espagnol pointe à la deuxième place mondiale, à seulement cinq petits points de Novak Djokovic.