Ligue 1 : Amazon ne fera pas payer son abonnement cet été

Pas de match, donc pas de prélèvement. Les abonnés au pass Ligue 1 d'Amazon Prime Video, qui donne accès à 80% des matches du championnat de France de football, ne seront pas débités pendant l'été, période au cours de laquelle les compétitions se mettent sur pause. Les clients concernés ont d'ailleurs reçu un mail, les informant de la nouvelle.

"À l’occasion de l’intersaison estivale, nous sommes ravis de vous annoncer qu’en tant qu’abonné mensuel au pass Ligue 1 vous ne serez pas prélevé pour vos échéances de paiement comprises entre le 4 juin 2023 (inclus) et le 3 août 2023 (inclus). Votre paiement mensuel sera automatiquement réactivé à compter du 4 août 2023", est-il écrit. Un geste commercial dont les abonnés ont déjà profité l'été dernier mais aussi pendant le Mondial au Qatar qui s'est tenu du 20 novembre au 18 décembre dernier.

Amazon avait récupéré le lot de Mediapro

Pour rappel, Amazon diffuse chaque semaine huit matches de Ligue 1 et laisse à Canal+ l'affiche du samedi soir et celle de 17 heures le dimanche. La plateforme américaine s'était positionnée en juin 2021 pour récupérer le lot abandonné par Mediapro. Le groupe sino-espagnol avait remporté l'appel d'offres en 2018 pour diffuser 80% de la Ligue 1, via sa chaîne Telefoot. Mais la société s'était retrouvée dans l'incapacité de verser les sommes dues à la Ligue de football professionnel (LFP) qui s'est alors mise en quête d'un nouveau diffuseur. Moyennant 256 millions d'euros, c'est donc Amazon qui a raflé la mise.

Outre la Ligue 1 et la Ligue 2, Amazon propose également les "night sessions" de Roland-Garros, autrement dit les matches programmés en soirée, à partir de 20h30. La plateforme lorgnait sur l'ensemble de la compétition mais c'est finalement France Télévisions qui conserve l'essentiel des droits TV jusqu'en 2027, comme l'avait annoncé Gilles Moretton, patron de la Fédération française de tennis, au micro d'Europe 1.