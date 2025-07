Relations entre Paris et Alger : «L'Algérie ne comprend que le rapport de force», estime Xavier Driencourt

La France et l'Algérie traverse une grave crise diplomatique qui ne semble pas se résoudre. La question du sort de l'écrivain Boualem Sansal est encore sur la table, puisqu'il est toujours derrière les barreaux. Invité d'Europe 1 et vous ce mercredi, le diplomate Xavier Driencourt estime que "l'Algérie ne comprend que le rapport de force".

Sans grâce présidentielle de la part d'Abdelmadjid Tebboune, le président algérien Boualem Sansal reste derrière les barreaux. Depuis vendredi dernier, l'écrivain franco-algérien sait qu'il ne bénéficiera pas d'une mesure de grâce présidentielle. L'écrivain âgé de 80 ans reste détenu à Alger, condamné à cinq ans de prison pour "atteinte à l'unité nationale".

Si plusieurs voix se sont élevées contre son incarcération, celle de l'Élysée, elle, se fait particulièrement discrète. Une position regrettable pour Xavier Driencourt, diplomate français, invité de Stéphanie de Muru dans Europe 1 et vous ce mercredi.

Changer de ton

"Je l'ai dit et je l'ai écrit depuis un certain temps : il faut adopter une politique beaucoup plus ferme vis-à-vis d'Alger. (...) L'Algérie ne comprend que le rapport de force et nous nous apercevons aujourd'hui que le fait d'être aimable, gentil, sympa avec le pouvoir algérien ne mène à rien", estime l'ancien ambassadeur de France en Algérie.

En coulisses, Paris continue de faire pression, discrètement et préfère ne pas commenter pour ne pas compromettre une hypothétique sortie de crise. Mais ce choix du silence, assumé au sommet de l'État, commence à susciter malaise et incompréhension jusque dans les rangs de l'exécutif, selon les informations d'Europe 1.