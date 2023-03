Hommage aux anciens Bleus : vers un boycott de Karim Benzema, un ultime pied de nez à Didier Deschamps ?

Vers une rupture définitive ? Alors que la Fédération française de football (FFF) doit organiser, ce vendredi, une cérémonie en hommage aux anciens Bleus qui ont récemment pris leur retraite internationale, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema, bien que convié, ne devrait pas faire le déplacement à Paris. Un nouveau pied de nez de l'attaquant madrilène envers l'équipe de France et le sélectionneur Didier Deschamps avec qui le Ballon d'or 2022 entretient des relations conflictuelles.

Cette cérémonie, organisée en marge du match de l'équipe de France face aux Pays-Bas comptant pour les qualifications de l'Euro 2024, doit honorer les anciens joueurs de l'équipe de France qui ont récemment pris leur retraite internationale comme Hugo Lloris, Raphaël Varane ou encore Steve Mandanda. Karim Benzema, qui a également annoncé la fin de sa collaboration avec les Bleus après le Mondial 2022, devait également recevoir un hommage de la part de la FFF.

Relations conflictuelles avec Deschamps

Mais entre Didier Deschamps et Karim Benzema, rien ne va plus depuis le départ précipité de l'attaquant du groupe Bleu en amont du Mondial 2022. Alors que l'ancien Lyonnais avait effectué son retour avec l'équipe de France lors de l'Euro 2021 après une mise à l'écart qui durait depuis octobre 2015, le lien s'est à nouveau rompu entre le sélectionneur et le joueur lors du Mondial 2022.

Blessé quelques jours avant le début de la compétition, Karim Benzema avait précipitamment quitté le groupe. Pour Didier Deschamps, cette blessure ne permettait pas au Ballon d'or 2022 de se rétablir à temps pour jouer la Coupe du monde, avis que semble contester "KB9". Dans un entretien récemment accordé au journal Le Parisien, le sélectionneur des Bleus avait de nouveau évoqué cette épisode. Karim Benzema lui avait répondu indirectement sur les réseaux sociaux avec des émoticônes de clown.

La rupture semble désormais définitive entre les Bleus et "KB9". La cérémonie de vendredi devrait mettre un point final à cette relation. Une fin brutale pour le cinquième meilleur buteur de l'histoire des Bleus.