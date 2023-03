Football : pourquoi Karim Benzema s'en prend à Didier Deschamps sur les réseaux

Ce mercredi, le Real Madrid reçoit Liverpool au Santiago-Bernabéu pour le huitième de final retour de la Ligue des champions. Vainqueurs à l'aller (2-5), les Madrilènes pourront comme toujours compter sur leur Ballon d'Or, Karim Benzema. Un joueur aussi adulé à Madrid que clivant en France et ses échanges à distance avec Didier Deschamps depuis la Coupe du monde de football au Qatar ne font rien pour améliorer son image.

Parler "pour le peuple"

Depuis trois mois, tout se passe sur les réseaux sociaux. Un "sacré Didier", accompagné d'une tête de clown, tel est le commentaire laissé par Karim Benzema sous sa publication Instagram. Celle-ci présente un homme face caméra en train de traiter quelqu'un de "menteur". Le sélectionneur a, la veille de la publication, expliqué pourquoi KB9, blessé, avait quitté la Coupe du monde aussi précipitamment. Ce qui a fait bondir, à sa manière, le buteur madrilène et ce qui embarrasse son entraîneur Carlo Ancelotti. "Vous savez, je les respecte beaucoup tous les deux. Didier Deschamps a aussi été un de mes joueurs, alors j'ai beaucoup de respect pour lui en tant que sportif, personne et entraîneur. En Italie, on dit qu'on ne doit pas intervenir dans les histoires de couple", affirme le tacticien du Real Madrid.

Karim Benzema en story Instagram pic.twitter.com/z58szUh8wO — Real Madrid FR (@FranceRMCF) February 27, 2023

En revanche, le feuilleton est loin d'être terminé. Toujours sur les réseaux sociaux, Karim Benzema annonce qu'il va bientôt parler "pour le peuple". En attendant, le Ballon d'Or est attendu dans dix jours au Stade de France pour fêter sa retraite internationale. Une retraite annoncée par le sélectionneur des Bleus, mais comble de l'absurdité, jamais confirmée par le numéro 9 madrilène. Promis, juré, le peuple va savoir.