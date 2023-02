Football : le défenseur des Bleus Raphaël Varane annonce sa retraite internationale à 29 ans

Le défenseur central et vice-capitaine de l'équipe de France Raphaël Varane (93 sélections), champion du monde en 2018 et finaliste du Mondial-2022 au Qatar, a annoncé jeudi sa retraite internationale à 29 ans. Il rejoint Karim Benzema, Steve Mandanda et Hugo Lloris qui ont annoncé leur retraite internationale lors des dernières semaines. "Représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. À chaque fois que j’ai porté ce maillot bleu si spécial, j’ai ressenti une immense fierté", a écrit sur Instagram l'actuel joueur de Manchester United.

Une première sélection en 2013 contre la Géorgie

Le Tricolore a décidé d'arrêter sa carrière en équipe de France, dix ans après ses débuts chez les Bleus le 22 mars 2013 contre la Géorgie, lors d’un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2014. "Le devoir de tout donner, de jouer avec mon cœur et de gagner à chaque fois qu’on entrait sur le terrain. Cela fait plusieurs mois que j’y réfléchis et j’ai décidé que c’était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale", a déclaré Raphaël Varane. Le footballeur nordiste a décidé de prendre sa retraite internationale en évoquant une certaine usure physique et psychologique selon Le Parisien. Sa dernière sélection en équipe de France remonte au 18 décembre 2022 lors de la finale de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine où le défenseur des Bleus était sorti à la 113e minute.

"Raphaël m’a appelé il y a quelques jours pour m’expliquer qu’il souhaitait mettre un terme à sa carrière internationale. C’est un garçon intelligent, qui sait prendre le temps de la réflexion, peser le pour et le contre avant de trancher. Raphaël estime être arrivé au bout de son aventure avec l’Équipe de France. Je comprends ses arguments et respecte sa décision même si elle peut sembler regrettable au regard de tout ce qu’il a pu faire avec la sélection jusqu’à la Coupe du monde durant laquelle il s’est comporté, de bout en bout, comme le leader que l’on connaît", a déclaré Didier Deschamps.

Varane aurait pu récupérer le brassard de capitaine

L’annonce du quadruple vainqueur de la Ligue des champions est surprenante puisqu’il était dans la short-list pour récupérer le brassard de capitaine pour l’Euro 2024 après l’annonce de la retraite d’Hugo Lloris. Mais le Tricolore a décidé d'arrêter, dix ans après ses débuts chez les Bleus, en mars 2013.