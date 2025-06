Histoire, catégories, favoris... Tout ce qu'il faut savoir avant le départ de la 93e édition des 24 Heures du Mans

C'est une des courses les plus célèbres dans le monde. Du 14 au 15 juin, la 93e édition des 24 Heures du Mans va se tenir sur le circuit mythique de la Sarthe. Cette course d'endurance passionne de plus en plus les fans de sport automobile. Entre histoire et performance, Europe 1 fait le point sur cette épreuve du championnat du monde d'endurance.

Quand on pense au sport automobile, plusieurs courses nous viennent en tête : le Grand Prix de Monaco en Formule 1, les 500 miles d'Indianapolis en IndyCar et les 24 Heures du Mans. Et ce week-end du 14 et 15 juin, la 93e édition de cette épreuve se tiendra sur le circuit mythique de la Sarthe devant plus de 300.000 spectateurs. Mais pour comprendre cet engouement, il faut revenir aux origines de cette course.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une première édition qui a eu lieu en 1923

Si cette année les nombreux pilotes disputeront la 93e édition des 24 Heures du Mans, les origines de cette course remontent à plus de 100 ans. C'est en 1922 que l'Automobile Club de l'Ouest annonce la création d'une course d'endurance dont le vainqueur sera celui qui aura fait le plus de distance en 24 heures, les équipages de deux pilotes par véhicule devront se relayer durant la course.

La première édition a lieu du samedi 26 mai au dimanche 27 mai sur un tracé de 17 kilomètres. C'est une marque française, Chenard & Walcker et son équipage formé par André Lagache et René Léonard qui remporte cette première édition en ayant parcouru plus de 2.200 kilomètres à 92km/h de moyenne.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Cette course gagne en prestige et en popularité édition après édition. Aujourd'hui, elle fait partie des huit épreuves présentes au calendrier du championnat du monde d'endurance, connu également sous le nom de WEC. Des courses qui durent entre six et 24 heures. Le Mans constitue une des manches les plus importantes de l'année, car le vainqueur repart avec 50 points au championnat, contre 25 pour les courses de six heures et 38 pour les épreuves qui durent huit heures.

À lire aussi La Yamaha N.7 remporte les 24 Heures motos, sa première victoire au Mans depuis 2009

186 pilotes et trois catégories de voiture en piste

Depuis sa création, le nombre d'équipages et d'écuries qui participent aux 24 Heures du Mans n'ont cessé d'augmenter, tout comme les catégories de voiture. Pour cette édition 2025, 62 voitures prendront le départ : 21 Hypercars, 17 LMP2 et 24 LMGT3. Car oui, tous les participants ne roulent pas dans la même catégorie de véhicule.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'Hypercar est la catégorie reine de l'endurance, dans laquelle on retrouve deux types de véhicule : les LMH et les LMDh. Avec les "Le Mans Hypercar" (LMH), le constructeur peut concevoir son châssis et peut ajouter ou non un système hybride. En "Le Mans Daytona h", une équipe doit choisir son châssis parmi les quatre fournisseurs et a un système hybride. Ce sont des écuries privées qui engagent des équipages professionnels pour piloter ces voitures.

Les LMP2, ou "Le Mans Prototype 2", sont des voitures pensées exclusivement pour la piste et ce ne sont que des équipes indépendantes qui participent à la course. Les LMGT3 sont des voitures issues de la plateforme GT3 de la FIA (Fédération internationale de l'automobile). Ce sont des modèles homologuées pour la route, mais adaptées aux conditions de course.

La suite après cette publicité

13 grands groupes automobiles participent, en association avec des écuries privées, aux 24 Heures du Mans comme Ferrari, Toyota, Aston Martin, Porsche, BMW, mais aussi deux marques françaises comme Alpine et Peugeot. 186 pilotes sont inscrits pour participer à la course, dont cinq femmes. En 2025, plusieurs constructeurs se disputeront la victoire.

Ferrari encore favori de l'épreuve

Si Porsche est la marque qui a remporté le plus de fois les 24 Heures du Mans, avec 19 victoires, c'est Toyota qui a marqué les esprits ces dernières années après avoir signé sa première victoire en 2018 et enchaîné sur les quatre années suivantes.

Une série qui a été stoppée par Ferrari, troisième constructeur le plus titré avec 11 victoires, et sa 499P qui a remporté les deux dernières éditions de 24 Heures du Mans, après 50 ans d'absence, et qui est favori de cette 93e édition. Un statut renforcé par le début de saison de la Scuderia qui a remporté les trois premières courses de la saison : au Qatar, à Imola et à Spa. Ferrari qui se présente avec trois équipages cette saison avec l'écurie AF Corse.

Mais derrière, Toyota n'a toujours pas dit son dernier mot et espère bien reconquérir sa couronne sur le circuit de la Sarthe. Cadillac, qui a signé la pole position avec la voiture 12 ce jeudi, et Porsche restent en embuscade pour tenter d'accrocher un bon résultat lors de cette nouvelle édition des 24 Heures du Mans.

À lire aussi 24 Heures du Mans : Roger Federer donnera le départ de la course

À quelle heure aura lieu le départ et sur quelle chaîne ?

Comme chaque année depuis le retour de l'épreuve après la fin de la Seconde Guerre mondiale, soit depuis 1949, c'est une célébrité, une personnalité liée au sport automobile ou une personnalité politique qui agite le drapeau français au départ de l'épreuve. Cette année, c'est l'ancien tennisman Roger Federer, vainqueur de 20 titres en Grand Chelem, qui succède à Zinédine Zidane.

Le départ des 24 Heures du Mans sera donc donné de samedi 14 juin 2025 à 16 heures. Les fans français pourront suivre cette épreuve du championnat du monde d'endurance sur deux chaînes de télévision : Eurosport ainsi que La Chaîne L'Équipe.