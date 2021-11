Harcèlement à Radio France : "L'enquête a été bien faite", se félicite Jacques Vendroux

INTERVIEW

Au mois de mars, le documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste de Marie Portolano révélait l'ampleur du harcèlement et du sexisme dont étaient victimes les femmes journalistes de sport. Plusieurs rédactions étaient mises en cause, dont le service des sports de Radio France. À l'issue d'une enquête interne, le groupe a décidé du licenciement de deux de ses collaborateurs, de trois mises à pied, ainsi que de quatre blâmes. Jacques Vendroux était l'invité de Culture Médias ce mardi matin. Le célèbre journaliste était interrogé sur les révélations mettant en cause le service des sports de Radio France, dont il a été directeur entre 2002 et 2019.

"J'assume tout. J'ai été l'un des premiers directeurs des sports à faire venir beaucoup de femmes à la direction des sports du groupe Radio France. Je trouve que l'enquête qui a été faite à Radio France a été remarquablement bien faite par Sibyle Veil, la présidente de Radio France, qui s'en est mêlée directement", a-t-il expliqué au micro d'Europe 1. "Je trouve que c'est 'formidable' que ces sanctions arrivent", a-t-il ajouté.

"Je n'ai jamais été mis au courant de ces problèmes"

Dans le documentaire de Marie Portolano, le témoignage de la journaliste Amaia Cazenave mettait en cause la rédaction des sports de Raido France et celle de France Bleu Pays Basque. L'ex-directeur avait-il eu vent de comportements inappropriés de la part de ses équipes ? "Je n'ai jamais été mis au courant une seule seconde de tous ces problèmes", a affirmé Jacques Vendroux.

Le journaliste a tenu à rappeler que les faits de harcèlement concernent selon lui assez peu de personnes. "Il y a environ 20 personnes [qui ont été mises en cause par l'enquête] sur 5.000. C'est peu. Cela veut dire que le travail a été très bien fait en amont. Il ne faut pas faire d'idée fixe sur cette histoire." Depuis 2019, c'est Nathalie Iannetta qui dirige le service des sports de Radio France.