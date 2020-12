Hand : face à leurs rivales norvégiennes, les Bleues en quête d'un nouveau titre européen

Une affiche de rêve entre les deux meilleures équipes de la compétition. Voilà ce que promet la finale du championnat d'Europe de handball féminin, qui oppose dimanche la Norvège à la France, à Herning, au Danemark. Après un parcours quasi-parfait, les Bleues ont l'occasion d'écrire une nouvelle page glorieuse de leur histoire en remportant leur deuxième titre européen consécutif. Mais elles devront pour cela venir à bout des redoutables Norvégiennes, qu'elle retrouvent pour la quatrième fois en finale d'un grand tournoi.

Pour les Bleues, un parcours quasi-parfait jusqu'en finale

Après leur titre européen de 2017, les Françaises avaient subi une amère élimination dès le premier tour du Mondial-2019 de Kumamoto, au Japon. Mais au Danemark, les joueuses entraînées par Olivier Krumbholz ont effectué un parcours très solide, avec six victoires et un match nul, le tout en montant en puissance tout au long de la compétition. En demi-finale, la France a nettement dominé la Croatie (30-19).

Lors du tournoi, les Bleues se sont notamment illustrées par leur bonne défense, mais aussi par leur attaque aux solutions multiples, entre l'arrière gauche Estelle Nze Minko, l'arrière droite Alexandra Lacrabère (meilleure marqueuse française avec 29 buts), les demi-centres Grâce Zaadi et Méline Nocandy, ou encore Pauletta Foppa au pivot.

La Norvège favorite ?

Reste désormais à vaincre les Norvégiennes. Or, le sélectionneur français a lui-même prévenu : "la Norvège est favorite". "Elles sont plus avancées que nous dans l'exploitation du potentiel", estime-t-il. Dans le camp adverse, fort d'une armada de joueuses de classe mondiale, dont la demi-centre Stine Oftedal, désignée meilleure joueuse du monde de l'année 2019 par la fédération internationale, le danger arrivera de partout. L'arrière droite Nora Mork sera également particulièrement à surveiller. Après deux grosses blessures en 2018 et 2019, la meilleure arrière droite du Mondial-2017 a pratiquement la garantie de finir le tournoi meilleure marqueuse.

Une forte rivalité entre les deux équipes

Quoi qu'il en soit, les Françaises n'arrivent pas en terrain inconnu, car les deux sélections se connaissent très bien. C'est d'ailleurs la quatrième fois que l'équipe de France retrouve la Norvège en finale d'un grand tournoi. En 2017, elle avait décroché son deuxième titre de championne du monde en Allemagne contre son rival (23-21), prenant sa revanche de la demi-finale de l'Euro-2016 qu'elle avait cédé à la Norvège (20-16).

Et les joueuses des deux sélections se connaissent très bien, puisqu'elles sont huit au total (quatre de chaque côté) à jouer à Györ, le meilleur club au monde. Mais l'amitié qui les lie en dehors du terrain sera "mise de côté" pendant soixante minutes, promet la patronne de la défense française Béatrice Edwige.