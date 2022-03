Guerre en Ukraine : l'appel émouvant de la star Andriy Shevchenko

Une prise de parole capitale dans le conflit Russie-Ukraine. L'Ukrainien Andriy Shevchenko, ancienne star du football, s'est exprimé à la télévision publique italienne ce week-end dans une émission d'appel aux dons pour la Croix rouge. "S'il vous plaît, ouvrez vos cœurs à mon peuple", a soufflé l'ancien attaquant de l'AC Milan, désormais coach du club de Genoa. "Je ne peux pas regarder ce qui arrive à mon pays sans pleurer", a poursuivi l'ex-sélectionneur de l'équipe de l'Ukraine, non sans émotion, face à des millions de téléspectateurs.

La famille de Shevchenko restée en Ukraine

Le Ballon d'Or 2004 a donné des nouvelles de ses proches, qui n'ont pas quitté le pays. "Ma mère, ma sœur et d'autres membres de ma famille sont toujours en Ukraine. C'était leur choix de rester", a souligné Andriy Shevchenko sur la chaîne Rai. La légende de l'AC Milan a tenu à rappeler les évènements qui se déroulent en ce moment-même en Ukraine. "Des villes sont bombardées, des enfants et des personnes âgées sont tués. Nous devons essayer de convaincre la Russie de cesser le feu et d'arrêter cette guerre", a ajouté l'ancien footballeur.

L'appel d'Andriy Shevchenko a été relayé sur les réseaux sociaux. La star ukrainienne avait d'ailleurs disposé le drapeau de son pays sur sa photo de profil de Twitter pour montrer son soutien au peuple ukrainien.