Grand Prix de Las Vegas : vers un quatrième sacre mondial pour Max Verstappen ?

Et si le titre de champion du monde était attribué dans les rues de Vegas ? Le paddock de Formule 1 est arrivé dans la cité du jeu pour disputer la 22e manche du championnat du monde de Formule 1. Un Grand Prix qui pourrait voir le pilote Red Bull, Max Verstappen, être sacré pour la quatrième fois de sa carrière. En arrivant dans la "Sin City", un seul homme peut encore prétendre à la couronne mondiale : Lando Norris. Mais le Britannique n'a plus toutes les cartes en mains, tant les scénarios semblent favorables à Max Verstappen.

Max Verstappen sera champion du monde s'il termine devant Lando Norris

Après sa sensationnelle victoire, sous la pluie brésilienne, à Interlagos, Max Verstappen s'est ouvert la voie vers un nouveau sacre mondial. Avec 62 points d'avance sur le pilote Britannique et 60 points qui seront encore à prendre après le Grand Prix de Las Vegas (avec le Sprint et la course principale au Qatar et le Grand Prix d'Abou Dhabi), les choses sont plutôt simples pour le pilote Red Bull. Max Verstappen serait quatre fois champion du monde s'il s'impose sur le "Strip" ou s'il termine devant Lando Norris, peu importe la position à l'arrivée.

Mais s'il ne termine pas sur la plus haute marche du podium, "Mad Max" sera sacré si Lando Norris ne se classe pas dans les neuf premiers de la course. Dans le cas où le pilote McLaren termine juste devant le pilote Néerlandais, sauf à la première place, Max Verstappen aura besoin du point du meilleur tour pour remporter un nouveau titre de champion. En cas de sacre du pilote Red Bull, il rejoindrait, à 27 ans, le club très fermé des quadruples champions, composé de l'Allemand Sebastian Vettel et du Français Alain Prost. Seuls seront plus titrés que lui Juan Manuel Fangio (cinq titres), Lewis Hamilton et Michael Schumacher (sept titres).