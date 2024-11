Grand Prix du Brésil : les Français Ocon et Gasly sur le podium, victoire de Verstappen !

Un podium historique pour l'écurie Alpine ! Ses deux pilotes français Esteban Ocon et Pierre Gasly sont montés sur le podium du Grand Prix du Brésil, aux 2e et 3e places, au cours d'une 21e épreuve du calendrier de Formule 1 remportée par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Les fortes pluies qui sont tombées sur le circuit d'Interlagos de Sao Paulo ont rendu la course spectaculaire, marquée par d'innombrables sorties de piste.

Le gros coup de Max Verstappen

C'est avant tout un retour aux affaires pour "Super Max" : il avait, certes, remporté la course sprint du GP des Etats-Unis il y a deux semaines, mais le Néerlandais ne s'était plus imposé dans un GP depuis fin juin, en Espagne. Sur le célèbre tracé d'Interlagos détrempé, le pilote Red Bull a mis fin à une disette de plus de quatre mois sans victoire dominicale : "Je suis passé par toutes les émotions", a-t-il réagi à l'arrivée, lui qui partait d'une très lointaine 17e place. "Nous sommes restés à l'écart des problèmes et nous avons pris les bonnes décisions", s'est-il aussi félicité.

Comme Verstappen, les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly ont également bénéficié des circonstances de course à Sao Paulo pour offrir à Alpine son premier podium de l'année. Au championnat, Verstappen reprend 18 points à Norris. Lors du prochain rendez-vous, à Las Vegas, "Mad Max" a une première chance de conserver sa couronne mondiale puisque qu'il compte désormais 62 points d'avance sur son rival Britannique, et pourrait donc être titré dans les rues de la cité du jeu le 23 novembre.

Drapeau rouge providentiel

A l'extinction des feux, George Russell, deuxième sur la grille, a d'emblée pris les rênes de la course au poleman Norris. Loin derrière, Verstappen a lui aussi signé un excellent départ puisqu'à la fin du premier tour, le triple champion du monde en titre était déjà 11e. Fidèle à son statut, le Néerlandais a ensuite déroulé pour remonter progressivement dans la hiérarchie.

Peu avant la mi-course, plusieurs pilotes - dont les deux hommes de tête Russell et Norris -, ont profité de l'intervention de la voiture de sécurité virtuelle (VSC) pour rentrer aux stands et chausser de nouveaux pneus. Ocon, alors troisième après être parti quatrième sur la grille, a ainsi récupéré la tête de la course devant le leader au championnat Max Verstappen et son coéquipier Gasly.

Grâce à un sacré coup de pouce du destin, ces trois pilotes, qui ne s'étaient jusqu'à présent pas arrêtés pour changer leurs pneus, ont bénéficié d'un arrêt "gratuit" aux stands quelques tours plus tard, lorsque la course a été interrompue après la violente sortie de piste de l'Argentin Franco Colapinto (Williams).

L'écurie Alpine bondit à la 6e place au classement constructeurs

À la relance du GP, Ocon, très à l'aise sur piste mouillée, s'est rapidement défait de Verstappen... jusqu'à la sortie de piste de Carlos Sainz (Ferrari), nécessitant la neutralisation de la course et l'intervention de la voiture de sécurite. À la nouvelle relance, Verstappen a fait parler tout son talent pour reprendre le rênes du GP au Normand et entamer son envolée. Derrière, Ocon a solidement déroulé pour maintenir son rang devant Gasly, 13e sur la grille, qui a résisté jusqu'au bout à la Mercedes de George Russell, finalement quatrième.

Grâce à ce doublé, l'écurie française, en grande difficulté depuis le début de la saison, bondit à la sixième place (sur 10) au classement constructeurs. Ce week-end, pilotes et écuries ont dû composer avec un programme remanié à cause des trombes d'eau qui se sont abattues samedi après-midi dans la région de Sao Paulo. Pour cette raison, les qualifications ont été reportées à dimanche matin. A leur issue, Lando Norris a décroché la huitième pole de sa carrière en F1 - la 7e cette saison -.

Ces qualifs ont produit une deuxième ligne surprenante, avec la modeste Racing Bulls du Japonais Yuki Tsunoda, troisième, devant Ocon. En marge du championnat, ce week-end a aussi été l'occasion pour le paddock de rendre un nouvel hommage à la légende brésilienne de la F1, Ayrton Senna. Le septuple champion du monde Lewis Hamilton, honoré en 2022 du titre de citoyen d'honneur du Brésil, a notamment pris dimanche matin le volant de la McLaren 1990 de son idole, disparu dans un accident de course à Imola (Italie) il y a 30 ans.