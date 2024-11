Grand Prix de Las Vegas 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la 22e épreuve de Formule 1 ?

Un quatrième titre de champion du monde pour Max Verstappen ? La confirmation pour les pilotes français de l'écurie Alpine ? Trois semaines après la victoire du pilote néerlandais au Brésil, accompagné d'Esteban Ocon et Pierre Gasly sur le podium de Sao Paulo, les 20 pilotes de Formule 1 vont en découdre une 22e fois cette année, lors du Grand Prix de Las Vegas.

Dans les rues de la Cité du jeu, Max Verstappen pourrait valider un quatrième titre de champion du monde, à la condition de réaliser une performance bien précise résumée dans cet article. Les pilotes français essaieront eux de surfer sur leur belle prestation début novembre, Esteban Ocon ayant déjà terminé quatrième du Grand Prix de Las Vegas lors de la réapparition de cette étape l'an passé.

Il faudra régler son réveil dimanche matin

Charles Leclerc, Lando Norris, Lewis Hamilton... Tous vont s'élancer dans l'objectif de succéder à "Mad Max", vainqueur l'an passé dans le Nevada. Pour assister au départ de l'antépénultième épreuve de la saison, les téléspectateurs devront régler leur réveil. Les pilotes débuteront leur tour de formation à 7 heures du matin, heure de Paris (22 heures à Las Vegas). Il faudra se rendre sur Canal+ pour ne pas rater l'extinction des feux.

Grand Prix de Las Vegas 2024, 22e épreuve de Formule 1 : Horaire : départ à 7 heures du matin (heure de Paris) Diffuseur : Canal+

Les spécialistes F1 de Canal+ prendront l'antenne dès 5h55 pour faire un tour des dernières actualités depuis le circuit. Dans la foulée du Grand Prix, le magazine Formula One Le Mag sera proposé aux abonnés pour un debrief en long et en large de la course. À noter que pour les lève-tard, une rediffusion est prévue à 10h45 sur Canal+ Sport.