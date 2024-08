F1 : l'Australien Jack Doohan pilotera pour Alpine en 2025

L'Australien Jack Doohan (21 ans) pilotera en 2025 la seconde monoplace Alpine aux côtés du Français Pierre Gasly, a annoncé l'écurie de Formule 1 vendredi en marge du Grand Prix des Pays-Bas. Le fils de Mick Doohan, quintuple champion du monde de moto 500cm3, qui était pilote de réserve pour l'équipe franco-britannique cette année, découvrira donc la Formule 1 et remplacera le Français Esteban Ocon, qui s'est engagé avec Haas.

"Jack rejoindra Pierre Gasly au sein du duo de l'écurie la saison prochaine et deviendra le premier espoir de l'Alpine Academy à obtenir un baquet avec l'équipe. Pierre et Jack offrent à l'écurie un équilibre entre jeunesse et expérience dans un équipage orienté vers la construction d'un avenir prospère", écrit Alpine dans son communiqué.

Après avoir échoué à convaincre l'expérimenté Espagnol Carlos Sainz, qui a finalement signé chez Williams après avoir perdu sa place chez Ferrari au profit du Britannique Lewis Hamilton, Alpine s'est donc rabattu sur un jeune pilote prometteur qui connaît très bien l'équipe.

Jack Doohan se dit "très reconnaissant"

Troisième du championnat du monde de Formule 3 en 2021, Doohan a ensuite rejoint la Formule 2 où il a terminé sixième en 2022 puis troisième en 2023. Il a décroché six victoires, cinq podiums et cinq pole positions en deux saisons dans l'antichambre de la F1. "Je suis très reconnaissant de la confiance que m'accorde la direction de l'écurie. Il y a tellement de travail à faire pour être prêt et je ferai de mon mieux pour absorber un maximum d'informations et de connaissances pour l'être au moment de franchir la marche", a déclaré l'Australien dans le communiqué.

"J'ai personnellement travaillé avec Jack en 2019 et je suis pleinement conscient de son talent brut et de son potentiel. C'est un travailleur acharné en coulisses et son engagement est énormément apprécié par toute l'équipe. Avec Pierre et lui, nous avons un équipage bien équilibré, mélangeant l'énergie de jeunesse, l'expérience et la vitesse pure", a réagi Oliver Oakes, le nouveau directeur de l'écurie.

Doohan a également été préféré à Mick Schumacher, fils de Michael, légende de la F1 avec sept titres mondiaux. L'Allemand avait rejoint Alpine cette saison pour piloter une des deux Hypercar engagées en championnat du monde d'endurance (WEC).