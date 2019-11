"Gerard Piqué essaie de foutre le bordel dans le vestiaire du PSG"

ANALYSE

Le feuilleton Neymar au FC Barcelone continue de faire parler. Gerard Piqué, le défenseur central du Barça, a assuré dans une interview que lui et ses coéquipiers étaient prêts à consentir des efforts financiers l’été dernier afin de faciliter le transfert du Brésilien. "Ce que nous avons proposé au président (du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu), c’est que nous étions prêts à retoucher nos contrats", a déclaré le joueur espagnol, au micro de la radio Cadena SER.

Pour Isabela Pagliari, spécialiste du foot brésilien, Piqué "essaie de foutre le bordel" dans le vestiaire du PSG. "Piqué est un joueur de poker, il essaie de toucher le vestiaire du PSG, et de ‘foutre le bordel’. Il sait que le PSG va se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions, et que c’est possible de rencontrer le Barça", analyse la journaliste, samedi soir dans l’émission Europe 1 Sport.

"Neymar reviendra pour le match de Lille"

"Je pense que ce n’est pas toute l’équipe, mais lui était partant pour réduire les bonus et ainsi rentrer dans les clous du fair-play financier, et faciliter le transfert de Neymar. Mais c’est bizarre une déclaration à ce moment de la saison", a poursuivi Isabela Pagliari.

La journaliste a également donné des nouvelles de Neymar, blessé à la cuisse, et qui ne devrait pas revenir avant la fin de la prochaine trêve internationale, mi-novembre. "Neymar ne va pas revenir avant la trêve, il reviendra pour le match à Lille. Il va très bien en ce moment", a-t-elle assuré. Le PSG affrontera Lille le 22 novembre en Ligue 1, avant un déplacement bouillant en Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid, quatre jours plus tard.