Galtier : "Il faudra jouer le match pied au plancher"

Absent de la phases de groupe de Ligue des champions depuis la saison 2011-2012, Lille a été balayé sur la pelouse de l'Ajax d'Amsterdam (3-0) le 17 septembre dernier pour son retour dans la plus prestigieuse des compétitions. Un sursaut d’orgueil est attendu, mercredi à 21 heures de la part des hommes de Christophe Galtier face aux anglais de Chelsea au stade Pierre Mauroy.

>> Ligue des champions : suivez Lille-Chelsea en direct sur Europe 1 mercredi soir

"Nous devons nous exprimer en étant plus déterminé que ce nous avions été face à l'Ajax". "Il faudra jouer le match pied au plancher, de la première à la 95ème minute et ne pas s’arrêter dans notre préparation à qui est l'adversaire en face. Sinon, ce sera pareil pour le prochain match face à Valence, un autre club avec un grand palmarès. Nous avons notre vécu, notre parcours et nous devons nous exprimer en étant plus déterminé que ce nous avions été face à l'Ajax", analyse Christophe Galtier en conférence de presse mardi, veille de match.

Les Lillois ont de quoi se rassurer tant ils se montrent séduisants à domicile avec quatre victoires en quatre matchs en Ligue 1. Une série à prolonger en Coupe d'Europe dans un match de gala ou le stade Pierre Mauroy sortira ses plus belles couleurs.