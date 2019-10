Ligue des champions : suivez Lille-Chelsea en direct sur Europe 1 mercredi soir

Malheur au vaincu. Voilà comment résumer en quelques mots l'enjeu de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des champions ce mercredi soir entre Lille et Chelsea au stade Pierre-Mauroy à 21h. Une rencontre déjà capitale pour la suite de la compétition à suivre en direct sur Europe 1 au cours d'une soirée spéciale présentée dès 20 heures par Lionel Rosso, qui sera entouré pour l'occasion de notre consultant Guy Roux et de nos chroniqueurs Marc Libbra, Nabil Djellit et le journaliste anglais Matthew Spiro.

Lourdement battus à Amsterdam lors de la première journée (0-3), les Lillois doivent réussir l'exploit face au vainqueur de la Ligue Europa 2019, lui aussi en quête de ses premiers points dans la compétition après sa défaite inaugurale à Stamford Bridge contre le Valence CF (0-1).

Les Lillois, emmenés par le surprenant Victor Osimhen (photo, à gauche), n'ont plus perdu depuis leur dernière sortie européenne, enchaînant un nul à Rennes (1-1), une victoire face à Strasbourg (2-0) et un nouveau nul à Nice (1-1), ce qui leur permet de rester en embuscade à la 4e place de Ligue 1, à quatre points du PSG, leader, et deux points d'Angers, deuxième. C'est plus compliqué pour Chelsea en Angleterre. L'équipe dirigée par Franck Lampard accuse déjà dix points de retard sur Liverpool, auteur d'un départ canon (sept victoires en sept journées). Une équipe dans laquelle a peu joué N'Golo Kanté, blessé, depuis le début de la saison.