Galtier-Campos : le sort des dirigeants du PSG scellé après l'échec face au Bayern ?

Arrivés main dans la main pour accompagner le Paris Saint-Germain dans une nouvelle ère, moins "bling-bling", l'entraîneur Christophe Galtier et le "conseiller football" Luis Campos ont échoué comme leurs prédécesseurs dans la quête ultime d'une première Ligue des champions. L'élimination par le Bayern Munich dès les huitièmes de finale de Ligue des champions, mercredi, parachève l'échec de la saison I du duo franco-portugais, entre résultats en-deçà des objectifs fixés et recrutement peu convaincant.

L'arrivée de la paire, l'été dernier, devait pourtant symboliser une petite révolution au club de la capitale: "On ne veut plus du flashy, du bling-bling, c'est la fin des paillettes", avait prévenu le président Nasser Al-Khelaïfi, partisan d'un virage radical après les départs de l'entraîneur Mauricio Pochettino et du directeur sportif Leonardo. Huit mois plus tard, Galtier et Campos en sont au même point que Pochettino et Leonardo : Paris, sorti de la Coupe de France, est éliminé en Ligue des champions, érigée par les propriétaires qataris comme un objectif absolu à leur arrivée en 2011.

"Mon avenir dépend de..."

Christophe Galtier peut-il payer cet échec ou obtiendra-t-il du Qatar un peu de patience ? Les débats sur son inexpérience du plus haut niveau risquent en tout cas de refaire surface, son CV ne comptant que des trophées nationaux (champion de France avec Lille en 2021, Coupe de la Ligue avec Saint-Etienne en 2013).

"Mon avenir dépend forcément de ma direction, de mon président", a-t-il déclaré mercredi soir au micro de Canal+ après l'élimination. "Il y a évidemment de la déception. Je maintiens le cap, je reste focus sur la fin de saison, avec énergie et détermination."

Inexpérience

Reconnu pour ses qualités d'entraîneur en France, Galtier reste novice sur la scène européenne, avec seulement deux campagnes de Ligue des champions, la première avec Lille, déjà peu convaincante. Galtier était aussi censé incarner un changement de méthode dans la gestion de l'effectif et des égos surdimensionnés des stars du vestiaire. Mais après plusieurs semaines sans fausses notes, l'intensité et le jeu parisiens se sont vite détériorés. Et la longue coupure due à la Coupe du monde cet automne au Qatar n'a rien arrangé.

Depuis le début de la saison, les résultats du coach paraissent assez loin du compte: il a subi quelques défaites marquantes, à Lens, à Rennes et contre Monaco en championnat, à Marseille en Coupe, une première depuis plus de dix ans. Et forcément, les traditionnelles rumeurs printanières autour de la recomposition du club parisien risquent de bourgeonner à nouveau. D'autant que Zinédine Zidane, déjà pressenti l'an dernier, reste libre depuis son départ du Real Madrid en 2021.

"Mon envie est de reprendre, d'avoir un projet. Aujourd'hui j'ai du temps, mais je ne sais pas jusqu'à quand", avait déclaré mi-février celui qui a remporté trois Ligue des champions d'affilée à la tête du Real. Laissant un peu d'espoir au fonds Qatar Sports Investments (QSI).

Destin lié

L'avenir de Galtier semble étroitement lié à celui de Luis Campos, qui a amené l'ex-coach lillois dans les ses bagages. Aux yeux des propriétaires et malgré quelques divergences, notamment quand Campos est venu sur le bord du terrain haranguer les joueurs lors de la victoire contre Lille (4-3), les deux hommes apparaissent comme un binôme. "Il n'y a pas d'intervention sur le plan technico-tactique, il y a la passion, la passion, la passion", avait réagi Galtier, défendant le "conseiller football" du club de la capitale.

Campos était également intervenu dans le vestiaire parisien lors de la défaite à Marseille (2-1) début février, provoquant la colère de certains joueurs dont Neymar, aujourd'hui blessé. Même s'il n'a pas été aidé par l'état des finances parisiennes (près de 370 millions de pertes lors de la saison 2021-2022), surveillées de très près par le fair-play financier mis en place par l'UEFA, le successeur de Leonardo est largement critiqué pour son recrutement. Après l'échec des deux précédents, le Portugais s'activerait déjà sur le prochain mercato estival. Mais sera-t-il encore en poste ?