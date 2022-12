France-Maroc : le supporter assommé par un tir de Mbappé espère désormais une dédicace

Avant le match France-Maroc, une scène à échapper aux spectateurs. Pendant l'échauffement, Kylian Mbappé a littéralement assommé un supporter. Un tir cadré en plein tête, KO pendant quelques secondes, le joueur est venu se renseigner sur son état. Le supporter espère maintenant une dédicace de la star sur ce ballon qu'il a précisément gardé. Il raconte sa mésaventure au micro d'Europe 1.

"Le ballon est arrivé comme un missile"

"J'étais en train de commencer à chauffer le tambour pour le match et donc je ne regardais absolument pas ce qui se passait du côté de l'entraînement. Et d'un coup, le ballon est arrivé comme un missile, un boulet de canon que j'ai pris en plein visage et ça m'a complètement séché, je me suis retrouvé KO en tombant sur sur les supporters présents juste devant moi", explique-t-il avant d'ajouter : "J'ai découvert ensuite que Kylian était à l'origine de cette frappe et qu'il est venu s'enquérir de mon état de santé."

Ce supporter ressent toujours une petite douleur, notamment au niveau du nez, de la mâchoire et de l'arcade. Grâce aux supporters présents autour de lui ce jour-là, il a pu conserver ce ballon. "Une demande a été transmise à Kylian Mbappé dans l'espoir que je puisse avoir un autographe de sa part, une dédicace sur ce ballon si spécial", poursuit-il. Pour vous donner une idée, un tir d'un joueur professionnel de football a une allure d'environ 100 km/h.