Coupe du monde 2022 : 40 personnes armées de l'ultradroite interpellées à côté des Champs-Élysées

Un groupuscule appartenant à la mouvance de l'ultradroite a été interpellé à proximité des Champs-Élysées alors qu'il s'apprêtait à rejoindre la célèbre avenue de Paris. Le groupe a été interpellé dans le XVIIe arrondissement de la capitale lors d'un contrôle pour "groupement en vue de commettre des violences" et port d'armes prohibées, a-t-on expliqué de même source.

Plusieurs des membres de ce groupe étaient connus des services de police pour leur appartenance à un mouvement proche de l'ultradroite.

"Ils voulaient en découdre"

"Ils voulaient clairement en découdre sur les Champs", a-t-on ajouté de source policière.

On a fait valoir, de même source, que ces interpellations avaient été rendues possibles grâce au dispositif de contrôle et de prévention mis en place autour des Champs-Elysées. Quelque 2.200 policiers et gendarmes étaient mobilisés à Paris mercredi soir pour encadrer les festivités à l'issue de la rencontre France-Maroc remportée (2-0) par les Bleus.

Au total, 115 interpellations ont eu lieu dans l'agglomération parisienne dont 101 à Paris, à l'issue de cette demi-finale du Mondial, a indiqué la préfecture de police, jeudi peu avant 1H00.