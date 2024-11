France-Israël : les riverains du Stade de France rassurés par l’impressionnant dispositif policier

Le Stade de France a été mis sous une bulle de sécurité dès mercredi matin. 4.500 membres des forces de l’ordre et 1.600 agents de sécurité sont mobilisés pour permettre aux spectateurs d'assister à la rencontre opposant la France à Israël ce jeudi soir. Des barrières ont été positionnées tout autour de l’enceinte et des CRS patrouillaient déjà sur l’esplanade mercredi, ce qui a surpris beaucoup de monde dans le quartier.

Chris, qui travaille à côté du Stade de France, est impressionné par la présence pléthorique des forces de l’ordre. "Il y a quand même 10 camions de CRS. Nous on travaille là, ce n’est pas comme ça d’habitude. Vous avez la dame avec la mitraillette (en désignant une policière), ça fait beaucoup non ?", constate ce dernier. "Cela fait des années que je vis là. Vu le nombre de policiers, de barrières de contrôle, je pense que la soirée va être très bonne", assure de son côté Bernard, un habitant du secteur faisant ses courses.

Restaurants et magasins fermés dès 15h30

Les restaurants sont eux presque vides et devront fermer jeudi à partir de 15h30, tout comme l’ensemble des établissements qui jouxtent le Stade de France. Une décision préfectorale logique et inédite explique Jean-Baptiste, gérant d’un restaurant : "Depuis le temps qu’on travaille ici, c’est la première fois que je vois ça. Mais les risques et les enjeux sont tels que les décisions s’imposaient d’elles-mêmes."

Ce jeudi soir, pour les détenteurs de billets, il faudra subir plusieurs contrôles et fouilles avant de pouvoir s’asseoir en tribune. 25.000 personnes sont attendues comme l'a révélé sur Europe1 le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, soit l’affluence la plus faible depuis la création de l'enceinte dionysienne.