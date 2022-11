France-Danemark : les Bleus brisent la malédiction et célèbrent leur victoire en musique

Les Bleus ont battu le Danemark 2 buts à 1 samedi grâce à un doublé de Kylian Mbappé, permettant aux Français d'engranger un succès très important et de les emmener en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Un match qui n'était pas évident à aborder face aux Danois mais un résultat parfait avec à l'arrivée des scènes de joie qui font plaisir à voir.

Kylian Mbappé, déjà auteur de 7 buts en Coupe du monde

Les Bleus sont d’abord allés tous ensemble remercier les supporters français avec Didier Deschamps. Au moment de quitter la pelouse, petit cadeau du staff des Bleus : une haie d’honneur pour les joueurs, façon rugby. Le premier à revenir au vestiaire, c’est le héros, Kylian Mbappé, un doublé et déjà auteur de 7 buts en Coupe du monde. La star tricolore s’est arrêtée faire quelques photos avec le trophée de meilleur homme de match.

Le foot, une grande famille

Lilian Thuram a félicité son fils Marcus avant d’enlacer son ancien capitaine Didier Deschamps. Une présence très appréciée par le sélectionneur. "Les familles sont là, elles sont proches et soutiennent les joueurs. Je vois aussi le soutien des supporters, je vois aussi beaucoup de personnes derrière la télé", avance-t-il au micro d'Europe 1.

Didier Deschamps est détendu. La porte du vestiaire s’est ensuite refermée et des cris de joie ainsi que des applaudissements se sont fait entendre. La sono s'est allumée et les Bleus ont dansé au rythme de Freed from Desire de Gala, un ancien tube très apprécié des Français qu'ils espèrent écouter aussi souvent que possible à Doha. Ils joueront leur dernier match de poule mercredi contre la Tunisie et tenteront de s'assurer définitivement de la première place du groupe.