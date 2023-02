Formule 1 : Verstappen devant Alonso et Ferrari au premier jour des essais de pré-saison

Max Verstappen (Red Bull), le double champion du monde en titre, a signé ce jeudi sur le circuit de Bahreïn le meilleur temps de la première matinée des tests d'avant-saison. Le Néerlandais a devancé Carlos Sainz (Ferrari) et Alexander Albon (Williams). Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais a devancé d'une très courte tête le vétéran de la grille, l'Espagnol Fernando Alonso, 41 ans, qui défend cette saison les couleurs d'Aston Martin.

Les Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz et du Monégasque Charles Leclerc signent les 3e et 4e meilleurs chronos de la journée sur le circuit de Sakhir, où se tiendra le premier Grand Prix de la saison la semaine prochaine. Il ne faut toutefois tirer aucune conclusion de cette première journée d'essais, puisque les équipes se servent de ces trois jours de tests pour parfaire les réglages de leur monoplace, comme l'explique Sainz : "nous nous sommes concentrés sur un travail de mise au point, combiné à des tests de pneus et d'aéro(dynamisme), ainsi qu'à des essais avec différents niveaux de carburant".

"Bonne journée"

Sous un franc soleil et une vingtaine de degrés, Verstappen est par ailleurs le seul pilote à avoir enchaîné les tours de piste durant toute la journée. Les autres écuries, ne disposant chacune que d'une seule monoplace pour ces tests, ont préféré alterner entre leurs deux pilotes. Le numéro 1 de la grille a effectué la bagatelle de 157 tours de piste, plus du double que quasiment tous les autres concurrents.

"Nous avons eu une bonne journée aujourd'hui, nous avons bouclé beaucoup de tours, ce que nous voulions, presque l'équivalent de trois Grands Prix", s'est-il félicité. Vendredi, il partagera le volant de sa RB19, dont les lignes ont (enfin) été révélées jeudi puisque l'équipe n'avait présenté jusqu'alors qu'une livrée, avec son coéquipier Sergio Pérez, avant de laisser le Mexicain seul en piste samedi.

Changement de stratège chez Ferrari

Ferrari a également de quoi être satisfaite de sa journée avec le bon comportement de sa SF-23, qui n'a pas pour l'instant rencontré de problèmes de fiabilité ayant entaché sa saison 2022. "La fiabilité était bonne et nous avons pu rouler sans problème (…) recueillant de précieuses données, ce qui est encourageant", a expliqué Leclerc.

Également pointée du doigt pour ses erreurs stratégiques en course l'an dernier, la Scuderia, désormais dirigée par le Français Frédéric Vasseur, a par ailleurs annoncé un changement de taille dans ses rangs puisque l'Espagnol Inaki Rueda, responsable de la stratégie, a cédé sa place à l'Indien Ravin Jain.

Chez Mercedes, cette journée a surtout été l'occasion pour la troisième force du plateau en 2022 de constater que ses problèmes de marsouinage qui ont entravé ses performances en 2022, semblent avoir disparu. "Nous n'avons pas vu de rebonds", a constaté son patron Toto Wolff, malgré quelques "mouvements dans le virage 12, le plus rapide". "Mais ce n'est pas du tout comparable à ce que nous avions l'année dernière, et à ce stade, cela ne limite pas nos performances".

Mauvaise journée pour les Français

Au volant de la W14, les Britanniques Lewis Hamilton et George Russell terminent la journée avec respectivement les 6e et 9e meilleurs temps, des chronos pour le moment anecdotiques. Du côté des Français, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont quant à eux réalisé respectivement les 16e et 17e temps lors de cette journée essentiellement consacrée au rodage de leur Alpine.

"Satisfait", Gasly, détaille : "on ne visait pas la performance, on essayait de repérer les faiblesses sur lesquelles travailler". Le Normand s'adapte progressivement à sa nouvelle monoplace, après plus de trois ans chez AlphaTauri.

En tout début de journée, les essais ont été neutralisés car le Brésilien Felipe Drugovich, pilote de réserve chez Aston Martin et qui a remplacé le Canadien Lance Stroll, blessé dans une chute à vélo, a été victime de problèmes électroniques… après seulement quatre virages ! Le temps de dégager sa monoplace, les pilotes ont pu reprendre la piste une vingtaine de minutes plus tard.