Formule 1 : Max Verstappen remporte le GP de Las Vegas, sa 18e victoire de la saison

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), déjà assuré d'un troisième titre de champion du monde, a remporté le Grand Prix de Las Vegas samedi soir, sa 18e victoire en 21 courses cette saison. Pour le grand retour de la F1 dans la cité du jeu, 41 ans après les Grand Prix du Caesars Palace, Verstappen a devancé la Ferrari de Charles Leclerc et la deuxième Red Bull de Sergio Perez, qui sera vice-champion du monde en fin de saison.

>> LIRE AUSSI - Netflix crée une compétition de sport qui oppose des golfeurs et des pilotes de F1

Esteban Ocon obtient la quatrième place

Le Français Esteban Ocon (Alpine) a pris la 4e place. Parti en pole position, Leclerc a été doublé dès le premier virage par Verstappen grâce à une manœuvre illicite, sanctionnée de 5 secondes d'arrêt plus tard par les commissaires. Repassé en tête au 16e tour (sur 50), Leclerc a définitivement cédé face au Néerlandais au 37e tour.

"Viva Las Vegas", a chanté Verstappen à sa radio après avoir coupé la ligne sous le drapeau à damier tenu par Justin Bieber. Le Néerlandais a pourtant largement critiqué la tenue de la course dans la cité du jeu durant la semaine, déplorant la qualité du circuit et la place du show par rapport à l'aspect sportif. Au classement constructeurs, Ferrari est revenu à quatre points de Mercedes pour la 2e place derrière Red Bull, déjà titré, avant le 22e et dernier Grand Prix de la saison qui aura lieu la semaine prochaine à Abou Dhabi.