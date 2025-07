Cinéma : Brad Pitt au sommet avec F1, nouveau phénomène du box-office mondial

Le film F1 avec Brad Pitt réalise un démarrage impressionnant au box-office mondial avec 146 millions de dollars dès son premier week-end, dont 57 millions aux États-Unis. Produit par Apple Studios pour plus de 450 millions (production et promo), le film séduit aussi à l’international grâce à des scènes d'actions époustouflantes.

Trois ans après Top Gun : Maverick, F1 s’impose comme le nouveau film d'Hollywood à sensations fortes porté par une superstar : Brad Pitt. Grâce à un démarrage mondial à 146 millions de dollars, le long-métrage signé Apple Studios signe l’un des meilleurs lancements pour un film original cette décennie.

Sorti le 27 juin, F1 a engrangé 57 millions de dollars aux États-Unis dès son premier week-end selon Allociné, devançant des productions originales comme Sinners (48 M$) et marquant le meilleur démarrage en carrière de Brad Pitt, devant World War Z (112 M$), Inglorious Basterds (37M$) ou encore Once Upon a Time... in Hollywood (40M$).

À l’international, le film cartonne aussi, avec 89 millions de dollars supplémentaires, notamment au Royaume-Uni (9,2 M$), en Chine (9 M$), au Mexique (6,7 M$), au Moyen-Orient (5,6 M$) et en France (5,4 M$).

Une superproduction à plus de 450 millions de dollars

Réalisé par Joseph Kosinski, déjà aux commandes de Top Gun : Maverick, et avec le sextuple champion du monde de F1 Lewis Hamilton en producteur, le film a nécessité un budget colossal estimé entre 200 et 300 millions de dollars, auxquels s’ajoutent 175 millions de dollars de marketing. Une opération risquée ? Pas tant pour Apple, qui voit dans F1 un moteur d’abonnements à sa plateforme Apple TV+, plus qu’un simple produit de billetterie.

En comparaison, Le Mans 66, avec le duo Christian Bale-Matt Damon en tête d'affiche, avait généré 225,5 millionds de dollars dans le monde en 2019 pour environ 100 millions de dollars de budget. Rush, en 2013, avec Chris Hemsworth et Daniel Brühl, avait réussi à engendrer 98 millions de dollards avec seulement 38 millions de dollars de budget.

L’univers de la F1 sublimé par Hollywood

F1 suit Sonny Hayes, incarné par Brad Pitt, un ancien pilote de retour sur les circuits pour aider une écurie fictive, APX GP, à se relancer. Le scénario met en scène les tensions internes, les coulisses du paddock et la rivalité avec son jeune coéquipier Joshua Pearce, incarné par Damson Idris.

Tourné lors de vrais Grands Prix, le film offre un réalisme saisissant et des séquences spectaculaires qui immergent le public au cœur de l’action et du paddock.

Une victoire stratégique pour Apple

En combinant star power, immersion technique et stratégie de streaming, Apple tient enfin son premier carton mondial au cinéma après les résultats mitigés de Killers of the Flower Moon et Napoleon.

Le succès de F1 pourrait bien marquer un tournant dans l’ambition cinématographique du géant de Cupertino avec Brad Pitt en chef de file.