Formule 1 : le jeune Français Isack Hadjar «plaît beaucoup aux médias du monde entier», observe Julien Fébreau

Parmi les trois Français sur la grille de départ de la saison 2025 de Formule 1 figure Isack Hadjar, jeune prodige de 20 ans, tout juste promu cette saison. Invité de l'émission "Europe 1 Midi Week-end", en marge du Grand Prix d'Australie, le commentateur de Canal+, Julien Fébreau, évoque ses premiers jours en F1.

Pierre Gasly, Esteban Ocon, et désormais Isack Hadjar : la France compte trois pilotes pour la saison 2025 de Formule 1, qui s'ouvre ce week-end en Australie. L'occasion d'en savoir un peu plus sur le tout dernier arrivé, âgé d'à peine 20 ans et présenté comme un prodige du sport automobile. Il est aussi remarqué à l'international, constate Julien Fébreau, commentateur sur Canal+, dans l'émission Europe 1 Midi Week-end.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Grand Prix d'Australie : Lando Norris décroche la première pole position de la saison 2025 de F1

Isack Hadjar "est plein de fraîcheur, il est sans filtre. Il plaît beaucoup aux médias du monde entier parce qu'il parle avec une fraîcheur de son âge, et un franc-parler qui est très plaisant et qui déteint un peu avec une Formule 1 parfois formatée ou policée", affirme le journaliste spécialiste de F1 sur Europe 1.