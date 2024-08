Formule 1 : Lando Norris remporte avec la manière le Grand Prix des Pays-Bas, loin devant Max Verstappen

Lando Norris (McLaren) a remporté dimanche le Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1 et mis fin à l'invincibilité sur ses terres de Max Verstappen (Red Bull), deuxième, dimanche sur le circuit de Zandvoort.

Malgré un départ manqué, le Britannique a repassé le Néerlandais au quart de la course et a ensuite fait parler la supériorité de sa monoplace pour s'imposer avec une large avance, alors que le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a pris une inattendue troisième place. "C'est incroyable. Je ne dirai pas que c'était une course parfaite, car il y a eu le premier virage, mais ensuite, cela a été une course super. J'ai pu gérer de manière confortable. Je m'attendais à ce que Max attaque plus et creuse l'écart, mais j'ai su au 5e/6e tour que nous étions dans le coup et la voiture avait le niveau pour me permettre de gérer ensuite la course", a déclaré le vainqueur.

Même s'il a encore cafouillé lors de son envol, Norris a converti une pole position en victoire pour la première fois en quatre tentatives et a ainsi décroché la deuxième victoire de sa carrière en F1, moins de quatre mois après son succès à Miami. "On n'est pas assez rapide et je suis heureux d'être 2e aujourd'hui (dimanche). On prend de bons départs et cela a été le cas aujourd'hui. Après, j'ai essayé de me concentrer sur ma course et elle m'a amené à la 2e place", a réagi sobrement Verstappen.

Un championnat pilote relancé

Le Britannique a réduit de huit points l'écart avec le triple champion du monde en titre, qui conserve toutefois un confortable matelas de 70 longueurs d'avance. Mais le championnat semble bel et bien relancé à neuf courses de la fin de la saison. En revanche, au classement des constructeurs, McLaren, qui a confirmé sa supériorité actuelle, revient à seulement 30 points de Red Bull et à ce rythme, l'écurie britannique pourrait dépasser l'équipe autrichienne d'ici deux ou trois courses.

Oscar Piastri (McLaren) a pris la quatrième place après avoir été piégé par la bonne stratégie de Ferrari et la superbe défense de Leclerc dans le dernier tiers de la course. La Scuderia, à la peine ces dernières semaines, a réalisé une belle course dimanche puisque l'Espagnol Carlos Sainz a terminé cinquième après s'être élancé en 10e position. Le Mexicain Sergio Pérez a limité la casse pour Red Bull en finissant au sixième rang, devant les deux Mercedes des Britanniques George Russell et Lewis Hamilton.

Comme lors du dernier Grand Prix en Belgique, l'écurie Alpine a inscrit deux points, cette fois grâce à la neuvième place du Français Pierre Gasly, qui a réalisé une course solide malgré une petite frayeur lors de son changement de pneus. Son compatriote Esteban Ocon, parti en 15e position après des qualifications ratées, a terminé à une anonyme 15e place.