Formule 1 : vers un nouveau duel entre Max Verstappen et Lando Norris durant la course sprint du Grand Prix d'Autriche ?

30 minutes de course avec à la clé huit points pour le premier, c'est ça la course sprint. Un format qui offre deux courses dans le week-end, de la bagarre sur un circuit avec des possibilités de dépassement. Un format intéressant pour le spectacle et une course qui pourrait avoir de l'importance.

"Je ne pense pas tout le temps au titre. J'avance course par course"

Surtout en vue d'un duel entre Max Verstappen, qui partira premier, avec à ses côtés l'homme fort du moment, le Britannique, Lando Norris, auteur de cinq podiums sur les six derniers Grand Prix. Mais peut-il devenir un candidat au titre ? Ce n'est pas ce qui le préoccupe pour le moment.

"Je ne pense pas tout le temps au titre. J'avance course par course. On arrive à un niveau où on a une voiture pour gagner et une équipe pour gagner. Maintenant, il faut y arriver ! Quand vous savez que vous en êtes capable, vous n'êtes pas content de terminer deuxième ou troisième. Je dois juste donner mon maximum chaque week-end", explique le pilote McLaren, au micro de Canal +. Il pourra compter sur son coéquipier, Oscar Piastri, en troisième position devant George Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton et Sergio Pérez.

Alpine, de son côté, retrouve la forme. Esteban Ocon et Pierre Gasly partiront respectivement huitième et neuvième. Charles Leclerc, victime d'un problème sur sa monoplace, s'élancera seulement depuis la dixième place.