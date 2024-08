Formule 1 : Lando Norris partira en pole position du Grand Prix des Pays-Bas

Lando Norris (McLaren) partira dimanche en pole position du Grand Prix des Pays-Bas, 15e manche de la saison de Formule 1, après avoir été le plus rapide des qualifications samedi sur le circuit côtier de Zandvoort. Sur une piste sèche mais balayée par le vent, le Britannique a écrasé la concurrence puisqu'il a devancé le triple champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et son équipier australien chez McLaren Oscar Piastri de respectivement 356 et 499 millièmes de seconde.

Pour la première fois depuis 2021, Max Verstappen a été battu aux Pays-Bas

L'Anglais de 24 ans a ainsi décroché la quatrième pole position de sa carrière, la troisième cette saison après Barcelone et Budapest, et tentera de la convertir en victoire dimanche, ce qu'il n'a pas pu faire les trois fois précédentes. "C'est incroyable. J'ai réalisé un superbe tour à la fin donc je suis très content, l'équipe a fait un super boulot. Les sensations dans la voiture étaient magnifiques, les nouveautés apportées ce week-end semblent très bien marcher. La course sera difficile mais j'ai hâte d'y être", a savouré Norris.

Pour la première fois depuis 2021 et le retour du paddock sur le joli tracé situé au bord de la Mer du Nord, Max Verstappen a été battu alors qu'il restait sur trois pole positions et trois victoires devant son "armée orange". Piastri, très proche de Norris en Q1 et Q2, n'a pas pu rééditer cette performance lors de la Q3 et devra se contenter de la troisième place. Il s'élancera devant le Britannique George Russell (Mercedes), qui a confirmé sa bonne forme du moment.

Le Mexicain Sergio Pérez, pourtant à la peine vendredi, a arraché une inattendue cinquième place au volant de la seconde monoplace Red Bull et partira devant la Ferrari du Monégasque Charles Leclerc. Le Top 10 est complété par le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), le Thaïlandais Alex Albon (Williams), le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) et le Français Pierre Gasly (Alpine).

La grosse surprise de ces qualifications a été l'élimination en Q2 du septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes). Le Britannique, très à l'aise depuis le début du week-end, s'est fait piéger en fin de session et s'élancera seulement en 12e position, juste derrière l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), qui a lui aussi été éliminé de manière inattendue en Q2. L'autre Français de la grille, Esteban Ocon (Alpine) n'a pas réussi à s'extirper de la Q1 et démarrera seulement au 17e rang.