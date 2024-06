F1 : Max Verstappen remporte la course sprint en Autriche

Le triple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) a remporté la course sprint du Grand Prix d'Autriche de Formule 1, samedi sur le Red Bull Ring. Sous un grand soleil, le Néerlandais a devancé les deux McLaren de l'Australien Oscar Piastri et du Britannique Lando Norris au terme des 23 tours de course et a ainsi empoché les trois sprints disputés cette saison.

"Quand le DRS a été autorisé, cela a été compliqué. On a eu une belle bagarre, les McLaren m'ont posé des problèmes mais c'était une course plaisante. Ensuite, quand j'étais hors du DRS, j'ai pu dérouler ma course. Il reste encore des choses à améliorer avant le Grand Prix" dimanche, a souligné "Mad Max".

Parti en pole position, Verstappen a été embêté en début de course par les monoplaces papaye, qui ont été bien aidées par le DRS, à l'image du dépassement de Norris sur la Red Bull n°1 au 5e tour. Mais le triple champion du monde a riposté quelques secondes plus tard pour reprendre la tête et ne plus la lâcher, alors que Piastri en a profité pour chiper la deuxième place à son équipier. "Content ? Oui et non. J'ai cru à un moment pouvoir profiter de la bagarre entre Max et Lando pour me faufiler mais je n'ai pas pu. Il m'a manqué un peu de rythme pour espérer doubler Max ensuite", a expliqué l'Australien.

Après cette passe d'armes, le Néerlandais a ensuite réussi à creuser un petit écart de plus d'une seconde sur les McLaren, ce qui lui a permis d'écarter la menace du DRS. Il s'est alors échappé pour l'emporter avec près de cinq secondes d'avance.

Leclerc 7e

Le Britannique George Russell (Mercedes) a pris la quatrième place, devant la Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz et Lewis Hamilton (Mercedes). Charles Leclerc (Ferrari), seulement 10e sur la grille après avoir été incapable de réaliser un chrono en Q3 vendredi après un problème du système anti-calage, est parvenu à remonter au 7e rang pour grappiller deux points, un de plus que le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull). "Les premiers tours ont été réussis et j'ai pu gagner quelques places, après j'ai dû gérer la température des freins. Le vrai problème, comme le week-end dernier, c'est la performance. On est en difficultés pour l'instant, on essaie de travailler mais il n'y a pas de solution miracle. On va essayer de tenter quelque chose en qualifications", a affirmé le Monégasque.

Le Top 10 est complété par le Danois Kevin Magnussen (Haas), qui échoue à la porte des points, et le Canadien Lance Stroll (Aston Martin). Les deux Alpine, parties en 8e et 9e positions après avoir réussi à se hisser toutes deux en Q3 vendredi, ont finalement terminé aux 11e et 12e places.

Les pilotes ont désormais rendez-vous à 16h00 pour les qualifications qui détermineront la grille de départ du Grand Prix dimanche.