F1/GP de Grande-Bretagne : à domicile, Lando Norris veut prendre sa revanche sur Max Verstappen

Une semaine après son accrochage au GP d'Autriche de F1 avec Max Verstappen (Red Bull) alors qu'il tentait de lui chiper la première place, Lando Norris (McLaren) tentera de prendre sa revanche devant son public, ce week-end à Silverstone. Sur l'un des circuits les plus mythiques de la saison de Formule 1, le Britannique, qui avait dû abandonner au Red Bull Ring alors que le triple champion du monde était parvenu à terminer 5e, voudra confirmer les progrès des monoplaces papaye qui ne cessent de se rapprocher de Red Bull.

Les deux hommes, très proches en dehors de la piste, ont joué l'apaisement jeudi avant le Grand Prix de Grande-Bretagne qui clôturera la première moitié de la saison. Norris, qui avait déclaré à chaud dimanche que Verstappen avait peut-être été "un peu trop loin" et que sa manœuvre était "irréfléchie", a fait machine arrière jeudi. "Il y avait de l'adrénaline et de l'émotion et j'ai probablement dit des choses que je ne pensais pas. Je ne crois pas qu'il ait besoin de s'excuser, j'ai dit certaines choses car j'étais frustré", a-t-il affirmé en conférence de presse.

Devant plusieurs dizaines de journalistes, Verstappen a également tenu à dédramatiser cet accrochage qui a fait couler beaucoup d'encre.

Mercedes veut confirmer, Ferrari se redresser

"C'était une toute petite touche qui a eu de grosses conséquences pour nous deux. On s'est reparlé lundi et on est arrivé à la conclusion qu'on avait adoré notre bagarre. On aime rouler fort entre nous. Que ce soit en F1 ou en ligne (jeu sur simulateur, ndlr), où on a souvent de grosses batailles en s'amusant, on doit continuer de la sorte car on aime ça et c'est bon pour la F1", a déclaré le Néerlandais lors d'un point-presse. "La seule chose qui compte pour moi est de maintenir ma relation avec Lando car nous sommes très amis", a conclu 'Mad Max'.

Au-delà de ce duel, qui pourrait être arbitré par l'Australien Oscar Piastri, le talentueux second pilote McLaren, deux autres écuries seront très attendues en Angleterre, à commencer par Mercedes, qui a décroché une victoire inespérée en Autriche le week-end dernier grâce au Britannique George Russell qui a profité de l'accrochage entre Verstappen et Norris.

"Nous récentes améliorations obtenues grâce au travail acharné de l'équipe nous ont permis de nous rapprocher des meilleurs et de pouvoir capitaliser sur cette occasion qui s'est présentée. On veut prolonger cette bonne passe et viser d'autres victoires. Ce week-end sera serré devant et on espère un nouveau podium", a expliqué Toto Wolff, le patron de Mercedes.

Ferrari voudra aussi revenir sur le devant de la scène après avoir été en difficultés depuis un mois. "Je pense que nos nouveautés sont bonnes, mais maintenant il faut qu'on arrive à en extraire tout le potentiel", a expliqué Frédéric Vasseur, directeur de la Scuderia. "On n'a pas encore la solution magique à tous nos problèmes donc je ne m'attends pas à me battre pour la victoire ce week-end. Il faudra trouver le bon compromis", a toutefois prédit le Monégasque Charles Leclerc.