Footballeur, jeune marié, père de trois enfants... Qui était Diogo Jota, tragiquement décédé dans un accident de voiture ?

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le footballeur portugais Diogo Jota est décédé après un accident de voiture. Âgé de seulement 28 ans, il était accompagné de son frère au volant de sa Lamborghini. Il laisse derrière lui une femme, qu'il venait tout juste d'épouser, ses trois enfants et un monde du football en deuil.

Il aura marqué les terrains de football de son empreinte. Ce jeudi, le monde du ballon rond est en deuil après la mort tragique du Portugais Diogo Jota dans un accident de la route, dans le nord-ouest de l’Espagne. Le drame s’est déroulé sur une autoroute de la province de Zamora, au niveau de la commune de Cernadilla, alors qu’il était accompagné de son frère. Les deux hommes ont fait une sortie de route au volant de la Lamborghini du joueur. Après la triste nouvelle, les hommages ne cessent de pleuvoir pour le Portugais, âgé de seulement 28 ans. Mais alors, qui était réellement Diogo Jota, ce père de famille et jeune marié qui laissera un grand vide dans son entourage et sur les terrains de football ?

De Porto à Liverpool

Diogo José Teixeira da Silva, de son vrai nom, est né à Porto, au Portugal, le 4 décembre 1996. Il fait ses premières classes footballistiques avec les couleurs de Paços de Ferreira, avec qui il débute sa carrière professionnelle en 2014. Mais c’est le 20 février 2015 qu’il se montre au monde pour la première fois en jouant son premier match avec son club en affrontant le Vitoria Guimarães. Le début d’une carrière haute en couleur.

En 2016, le Portugais commence à taper dans l'œil des grands clubs, comme l’Atlético Madrid. Malgré une signature chez les Colchoneros, "Jota" ne joue pas une minute avec les rouges et blancs et est envoyé dans sa ville natale, au FC Porto, en prêt. Après une année près des siens, il part tenter l’aventure en Angleterre en enfilant la tunique orange de Wolverhampton. D’abord champion de deuxième division anglaise avec ses nouvelles couleurs, il finit par découvrir la Premier League, le plus grand championnat au monde.

Deux saisons dans l’élite qui lui ouvrent les portes d’un club légendaire, Liverpool, en septembre 2020. Un peu plus d'un an avant déjà, en mars 2019, il honorait sa première sélection avec le Portugal aux côtés de la légende vivante Cristiano Ronaldo. Un honneur pour Diogo Jota de porter pour la première fois ce maillot rouge de la Seleçao. Une tunique rouge qu’il retrouve également auprès de son club, les Reds de Liverpool.

Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir… pic.twitter.com/H1qSTvPoQs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 3, 2025

Une armoire à trophées bien remplie

C’est d’ailleurs en Angleterre que le Portugais glane tous ses trophées en club. Il découvre cette joie une première fois avec Wolverhampton en remportant la Championship (deuxième division anglaise). Mais avec Liverpool, son armoire commence à bien se remplir. Victorieux de deux Coupes de la Ligue (2022, 2024) ainsi que d’une Coupe d’Angleterre (2022), il remporte le graal cette année, il y a quelques mois seulement, en soulevant la Premier League. Un trophée d’adieu et historique pour les Reds.

Mais avec la sélection portugaise, Diogo Jota connaît aussi la gloire. Coéquipier de CR7, il a l’honneur de remporter deux des trois seuls trophées de son pays, deux Ligues des Nations (2019, 2025). Et le dernier a été glané il y a seulement quelques semaines, comme un cadeau d’adieu.

Un mari et un père de trois enfants

Mais Diogo Jota n’était pas qu’un simple joueur de football. Il était avant tout un mari et un père aimant. Le 22 juin dernier, alors qu’il sortait d’une saison haute en couleur, il s’est marié avec sa compagne Rute Cardoso, devant le regard ébahi de ses trois enfants. Mais alors qu’ils se sont engagés pour le meilleur comme pour le pire, cette famille ne devait pas connaître un tel drame aussi vite… Après avoir célébré l’amour, ils devront affronter cette étape de la mort tous ensemble. Et pour ça, le monde du football se joint à eux.