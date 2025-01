Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne voir Brest-Real Madrid ?

Déjà qualifié pour les barrages, Brest rêve de finir de la plus belle des manières la phase régulière de la Ligue des champions. Les Bretons reçoivent le Real Madrid ce mercredi soir au stade Roudourou, pour une affiche de gala face au dernier vainqueur de l'épreuve.

Le point d'orgue, d'une première partie de compétition encore plus belle qu'espérée. 13e de la phase régulière de la Ligue des champions, Brest reçoit le Real Madrid, ce mercredi soir à Guingamp. L'occasion pour les Bretons de continuer à emmagasiner de l'expérience, avant de disputer, a minima, les barrages dans quelques semaines.

Brest devance des cadors

"Ce match face au Real arrive, je ne sais pas si c'est à point nommé comme ils sont très en forme, mais en tout cas dans une période où on est mieux en championnat", a admis dimanche Eric Roy, après la victoire au Havre (1-0) en Ligue 1.

Longtemps positionnés tout en haut du classement, ses hommes (13es) ont perdu de grandes chances de se qualifier directement pour les huitièmes de finale en s'inclinant 2-0 en Allemagne face à Donetsk la semaine dernière. Mais pour leur première campagne européenne, ils peuvent se satisfaire d'être actuellement mieux classé que des cadors tels que le Bayern Munich (15e), la Juventus (17e), le PSG (22e), Manchester City (25e) ou... le Real Madrid (16e).

Mbappé est redevenu Mbappé

Défaits contre Lille, l'AC Milan et Liverpool, les tenants du titre, qui comptent un point de moins que leurs adversaires du soir, viennent en Bretagne avec un objectif : celui de terminer à la meilleure place possible pour se faciliter la tâche en barrages (voire rentrer dans le top 8, en cas de succès et de contre-performance des équipes du wagon de tête).

Si Vinicius est suspendu et ne foulera pas la pelouse du Roudourou, les Madrilènes pourront compter sur un Kylian Mbappé en grande forme. Auteur de son premier triplé avec le club espagnol le week-end dernier, l'attaquant aura sans doute à cœur de marquer le coup, lui qui avait manqué son premier retour en France sur la pelouse de Lille.

Autant de raisons de suivre ce choc des extrêmes, dont le coup d'envoi sera donné à 21h00. La rencontre sera à suivre en direct sur Canal+Sport 360, et en multiplex sur Canal+.