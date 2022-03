Football : un premier entrainement avec les Bleus pour Jonathan Clauss

Une nouvelle tête chez les Bleus. Avant son premier match amical face à la Côte d'Ivoire vendredi à Marseille, l'équipe de France de football a accueilli en son sein le jeune Jonathan Clauss. Le latéral droit du Racing Club de Lens a fait ses premiers pas à Clairefontaine cette semaine.

Émerveillé, le joueur est arrivé aux pieds des marches du château en demandant où était la porte d'entrée. Pour le milieu de terrain de 29 ans, c'est une grande découverte. "Tout est extraordinaire. Des gens à l'accueil jusque dans les chambres. J'avais un peu les étoiles dans les yeux. Un rêve éveillé, oui, mais qu'il va falloir vite transformer en grosse réalité", a-t-il confié au micro d'Europe 1.

Une sélection inattendue pour le joueur

Pourtant, à 18 ans, Clairefontaine lui semblait bien loin. Le club de Strasbourg l'avait écarté. Sans club, Jonathan Clauss avait même envisagé d'arrêter le football. Son père l'a retrouvé en miettes. "En miettes, c'est le cas de le dire. Je n'avais plus goût à rien du tout. J'errais de droite à gauche. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, je ne trouvais plus de plaisir au foot non plus. Je me demandais bien ce que j'allais devenir", a raconté le joueur.

Soutenu par ses parents, Jonathan Clauss s'est accroché et a gravi les échelons. Après un premier contrat professionnel à 24 ans, puis un premier match de Liga à 27 ans, le voici international à 29 ans. Avec les Bleus, Jonathan Clauss espère encore surprendre les Français.