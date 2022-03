Équipe de France : Deschamps annonce une liste classique, Nkunku et Clauss appelés pour la première fois

L'Équipe de France est de retour. Cinq mois après leur dernier match, les Bleus ont de nouveau rendez-vous avec la sélection pour deux matchs amicaux prévus les 25 et 29 mars contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Pour cette occasion, Didier Deschamps a dévoilé sa liste ce jeudi 17 mars. Et le sélectionneur a fait dans le classique, avec les retours de plusieurs cadres, absents en novembre, comme Raphaël Varane, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ou encore le deuxième gardien Mike Maignan.

En revanche, toujours pas d'Olivier Giroud, malgré des statistiques en hausse avec l'AC Milan et plusieurs buts décisifs.

Nkunku en feu avec Leipzig

Mais cette liste marque surtout les premières convocations de deux joueurs : le joueur du RB Leipzig en Allemagne Christopher Nkunku et du Lensois Jonathan Clauss. Pour le joueur de 29 ans, c'est un aboutissement après deux saisons abouties chez les Sang-et-Or. Il est actuellement le défenseur le plus défensif d'Europe avec quatre buts et neuf passes décisives. Il vient surtout pallier un secteur ou la concurrence est moindre, entre les mauvaises performances de Benjamin Pavard lors de la Ligue des Nations et la méforme du capitaine lyonnais Léo Dubois.

La liste des 2️⃣3️⃣ joueurs qui affronteront la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud à Marseille et Lille.



Avec 2️⃣ nouveaux sélectionnés !

@Djoninho25 / @c_nk97#FiersdetreBleuspic.twitter.com/z8bXmoSsmX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 17, 2022

Pour le "titi" Parisien, cette convocation apparait comme une forme de logique. L'attaquant du RB Leipzig est tout simplement l'auteur d'une saison exceptionnelle, puisqu'il est totalise 26 réalisations et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, dont un triplé mémorable sur la pelouse de Manchester City en phase de poule de la Ligue des Champions.